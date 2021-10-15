Москва, , 12:37 — REGNUM России успешно способствует укреплению мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Конечно, к сожалению, иногда не обходится и без разногласий и противоречий. И уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами-участниками так, как это случилось, к сожалению, в прошлом году в ситуации вокруг Нагорного Карабаха», — заявил Путин.

Он отметил, что при активном содействии России конфликт удалось остановить.

«Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории — хочу обратить ваше внимание, — с обеих сторон, на обеих территориях, и на территории Азербайджана, и на территории Армении», — указал президент.

«Всё это ещё раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее и так далее», — добавил он.