Правительство отчиталось перед Путиным о нацпроектах — трансляция
Российское правительство должно не забывать о решении системных задач. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Несмотря на вызовы пандемии, Россия продолжает работу по достижению поставленных национальных целей. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Подробности в материале: Ожидания граждан должны быть оправданы — Путин о национальных целях
Россия в 2021 году достигнет рекордных величин по введению в эксплуатацию построенного жилья. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Подробности в материале: Жилищное строительство в России идёт опережающими темпами — Путин
«Нам надо наращивать темпы изменений… там где это возможно, ставить амбициозные цели», — президент России Владимир Путин.
«Сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — подчеркнул Владимир Путин.
В России уровень достижения нацпроектов в июне 2021 года выше, чем в июне 2020 года, заявил 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
Подробности в материале: Мишустин заявил о возросшем уровне достижения нацпроектов
За пять лет в России проведут масштабную программу капитальных ремонтов школ, причём в первую очередь это коснётся учебных заведений на селе. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Быстрое восстановление экономики России должно обернуться ростом благосостояния рядовых граждан России. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Уровень занятости в России практически вернулся к допандемическим показателям. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Общая стоимость всех новых проектов социально-экономического развития, подготовленных правительством РФ, составляет 4,6 трлн рублей. Об этом 19 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
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Начиная с 2021 года на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении «Мое здоровье» граждане «смогут получать необходимые сведения о лечащем враче, результатах исследований, вакцинации, льготных лекарствах, они будут проактивно информироваться о факторах риска, необходимости пройти обследование, диспансеризацию, а также о том, где и как это можно сделать», — заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Инфраструктурные кредиты в России пока что не используются, как это задумывалось. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Подробности в материале: «Переносить сроки не будем» — Путин о развитии инфраструктуры в регионах
Рост ВВП России по итогам года прогнозируется в пределах четырёх процентов, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.
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В России будут реализовывать проект по созданию линейки электромобилей, сообщил 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
Об этом: Мишустин заявил о планах создания линейки отечественных электромобилей
По мнению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, в ближайшие годы в России число рабочих мест снизится в следующих отраслях:
Уровень безработицы в России почти вернулся к «доковидным» показателям, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.
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В 2021 году смертность по целому ряду заболеваний в России стала сокращаться. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Об этом: Голикова рассказала об улучшении ситуации с смертностью от болезней в РФ
Россия укрепляет свои позиции по качеству общего образования на международном уровне. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Бедность — это одна из нерешённых задач, эту проблему люди ощущают на себе, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.
Читайте подробнее: Путин назвал бедность одной из серьёзных проблем России
За 6 месяцев 2021 года в России выдано 940 000 ипотечных кредитов, суммарно на 2,7 трлн рублей, — заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
В первом полугодии 2021 года в России произошёл рост объёмов вводимого жилья, сообщил 19 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
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Граждане России воспринимают уровень здравоохранения России как неудовлетворительный. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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В России за первое полугодие выдано ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей, сообщил 19 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
Читайте подробнее: Хуснуллин: в РФ за полгода выдано ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей
Смертность в России от туберкулеза, вызванных ВИЧ-инфекцией заболеваний и онкологии сократилась, заявил 19 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам.
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С 1 января 2022 года все госзаказчики должны перейти на проектирование и строительство с использованием BIM-технологий, — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В России грядут серьёзные изменения в структуре рынка труда. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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В городских агломерациях России доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляет 72,1%, сообщил 19 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
Об этом: Хуснуллин назвал долю дорог в агломерациях РФ в нормативном состоянии
В России ведётся работа по созданию ипотечного продукта для индивидуального жилищного строительства, заявил 19 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
Читайте подробнее: Хуснуллин заявил о планах по созданию ипотечного продукта для ИЖС
В России идёт работа по созданию «санитарного щита» страны, заявила 19 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам.
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К 2024 году должна быть ликвидирована 191 незаконная свалка, расположенная в границах городов РФ.
«Санитарный щит» в России появится после развёртывания сети лабораторий, которые будут проводить диагностику инфекций. Об этом заявил 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
Подробности в материале: Мишустин раскрыл планы по созданию в РФ «санитарного щита»
Национальный проект «Экология» должен быть усовершенствован. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Рост экономики России происходит «быстрее запланированного», заявил 19 июля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
«Если исходно на текущий год в едином плане зафиксирована цифра 3,3% роста ВВП, то сейчас оценка 3,9%», — сказал он.
Подробности в материале: Белоусов заявил о росте ВВП России «быстрее запланированного»
Ключевой проблемой российской экономики на фоне роста стала инфляция, заявил 19 июля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
Подробности в материале: Белоусов назвал ключевую проблему экономики России
Россия может ликвидировать разрыв по срокам и затратам в промышленном строительстве со странами Европы и Северной Америки, заявил 19 июля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
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Важным фактором экономического роста являются технологии, заявил 19 июля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
Об этом: Белоусов назвал ключевые технологии 20-х годов XXI века
На три процента растут в России реальные располагаемые доходы населения, заявила 19 июля вице-премьер страны Андрей Белоусов на совете по стратегическому развитию и проектам.
Об этом: Названы темпы роста реальных располагаемых доходов населения России
Заседание завершено. Мероприятие с участием Владимира Путина шло более двух часов.
Инфляция в России остаётся высокой, заявил 19 июля вице-премьер страны Андрей Белоусов на совете по стратегическому развитию и проектам.
Подробности в материале: Белоусов заявил, что инфляция в России остаётся высокой
В России необходимо решать вопрос доступности интернета вдоль автомобильных дорог. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Подробности в материале: Путин предложил операторам связи обеспечить интернет на дорогах
В городах России с население более 1 млн человек через три года появятся сети 5G, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
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