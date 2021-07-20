Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл 19 июля заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В рамках мероприятия с докладом выступил глава правительства РФ Михаил Мишустин, а вице-премьеры отчитались о прогрессе по своим направлениям. Подробности заседания — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции

17:01 19.07.2021 Российское правительство должно не забывать о решении системных задач. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Читайте также: Россия должна стать лидером глобальных изменений — Путин

17:05 19.07.2021 Несмотря на вызовы пандемии, Россия продолжает работу по достижению поставленных национальных целей. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Подробности в материале: Ожидания граждан должны быть оправданы — Путин о национальных целях

17:10 19.07.2021 Россия в 2021 году достигнет рекордных величин по введению в эксплуатацию построенного жилья. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Подробности в материале: Жилищное строительство в России идёт опережающими темпами — Путин

17:11 19.07.2021 «Нам надо наращивать темпы изменений… там где это возможно, ставить амбициозные цели», — президент России Владимир Путин.

17:12 19.07.2021 «Сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — подчеркнул Владимир Путин.

17:13 19.07.2021 В России уровень достижения нацпроектов в июне 2021 года выше, чем в июне 2020 года, заявил 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Подробности в материале: Мишустин заявил о возросшем уровне достижения нацпроектов

17:15 19.07.2021 За пять лет в России проведут масштабную программу капитальных ремонтов школ, причём в первую очередь это коснётся учебных заведений на селе. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Читайте также: Путин напомнил о планах по капитальному ремонту российских школ

17:19 19.07.2021 Быстрое восстановление экономики России должно обернуться ростом благосостояния рядовых граждан России. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом: Путин объяснил главный смысл экономического роста

17:21 19.07.2021 Уровень занятости в России практически вернулся к допандемическим показателям. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Читайте также: Безработица в РФ почти вернулась к уровню 2019 года — Путин

17:23 19.07.2021 Общая стоимость всех новых проектов социально-экономического развития, подготовленных правительством РФ, составляет 4,6 трлн рублей. Об этом 19 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Читайте также: Правительство РФ предлагает новые проекты на 4,6 трлн рублей

17:27 19.07.2021 Начиная с 2021 года на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении «Мое здоровье» граждане «смогут получать необходимые сведения о лечащем враче, результатах исследований, вакцинации, льготных лекарствах, они будут проактивно информироваться о факторах риска, необходимости пройти обследование, диспансеризацию, а также о том, где и как это можно сделать», — заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

17:28 19.07.2021 Инфраструктурные кредиты в России пока что не используются, как это задумывалось. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Подробности в материале: «Переносить сроки не будем» — Путин о развитии инфраструктуры в регионах

17:29 19.07.2021 Рост ВВП России по итогам года прогнозируется в пределах четырёх процентов, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам. Читайте также: Путин дал прогноз экономического роста России

17:35 19.07.2021 В России будут реализовывать проект по созданию линейки электромобилей, сообщил 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Об этом: Мишустин заявил о планах создания линейки отечественных электромобилей

17:37 19.07.2021 По мнению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, в ближайшие годы в России число рабочих мест снизится в следующих отраслях: [[[list-0]]]

17:38 19.07.2021 Уровень безработицы в России почти вернулся к «доковидным» показателям, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам. Читайте также: Путин рассказал о ситуации с безработицей в России

17:39 19.07.2021 В 2021 году смертность по целому ряду заболеваний в России стала сокращаться. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом: Голикова рассказала об улучшении ситуации с смертностью от болезней в РФ

17:46 19.07.2021 Россия укрепляет свои позиции по качеству общего образования на международном уровне. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Читайте также: Россия должна войти в десятку лидеров по общему образованию — Голикова

17:47 19.07.2021 Бедность — это одна из нерешённых задач, эту проблему люди ощущают на себе, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам. Читайте подробнее: Путин назвал бедность одной из серьёзных проблем России

17:52 19.07.2021 За 6 месяцев 2021 года в России выдано 940 000 ипотечных кредитов, суммарно на 2,7 трлн рублей, — заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

17:52 19.07.2021 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Источник: government.ru

17:56 19.07.2021 В первом полугодии 2021 года в России произошёл рост объёмов вводимого жилья, сообщил 19 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Читайте также: Хуснуллин заявил о росте ввода жилья в РФ на 23%

17:59 19.07.2021 Граждане России воспринимают уровень здравоохранения России как неудовлетворительный. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Читайте также: Путин напомнил Мурашко об отношении граждан к здравоохранению России

18:02 19.07.2021 В России за первое полугодие выдано ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей, сообщил 19 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Читайте подробнее: Хуснуллин: в РФ за полгода выдано ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей

18:03 19.07.2021 Смертность в России от туберкулеза, вызванных ВИЧ-инфекцией заболеваний и онкологии сократилась, заявил 19 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам. Читайте также: Голикова рассказала об улучшении ситуации с ВИЧ и туберкулёзом в России

18:05 19.07.2021 С 1 января 2022 года все госзаказчики должны перейти на проектирование и строительство с использованием BIM-технологий, — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

18:06 19.07.2021 В России грядут серьёзные изменения в структуре рынка труда. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Читайте также: Голикова назвала «серьёзные изменения» на российском рынке труда

18:11 19.07.2021 В городских агломерациях России доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляет 72,1%, сообщил 19 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Об этом: Хуснуллин назвал долю дорог в агломерациях РФ в нормативном состоянии

18:22 19.07.2021 В России ведётся работа по созданию ипотечного продукта для индивидуального жилищного строительства, заявил 19 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Читайте подробнее: Хуснуллин заявил о планах по созданию ипотечного продукта для ИЖС

18:24 19.07.2021 В России идёт работа по созданию «санитарного щита» страны, заявила 19 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам. Читайте также: Голикова доложила Путину о создании «санитарного щита» России

18:33 19.07.2021 К 2024 году должна быть ликвидирована 191 незаконная свалка, расположенная в границах городов РФ.

18:35 19.07.2021 «Санитарный щит» в России появится после развёртывания сети лабораторий, которые будут проводить диагностику инфекций. Об этом заявил 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Подробности в материале: Мишустин раскрыл планы по созданию в РФ «санитарного щита»

18:38 19.07.2021 Национальный проект «Экология» должен быть усовершенствован. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Читайте также: Для экологических успехов в России недостаточно инструментов — Абрамченко

18:39 19.07.2021 Заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото: kremlin.ru

18:47 19.07.2021 Рост экономики России происходит «быстрее запланированного», заявил 19 июля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. «Если исходно на текущий год в едином плане зафиксирована цифра 3,3% роста ВВП, то сейчас оценка 3,9%», — сказал он. Подробности в материале: Белоусов заявил о росте ВВП России «быстрее запланированного»

18:50 19.07.2021 Ключевой проблемой российской экономики на фоне роста стала инфляция, заявил 19 июля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Подробности в материале: Белоусов назвал ключевую проблему экономики России

19:10 19.07.2021 Россия может ликвидировать разрыв по срокам и затратам в промышленном строительстве со странами Европы и Северной Америки, заявил 19 июля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Читайте также: Белоусов заявил о планах преодоления отставания в промышленности

19:19 19.07.2021 Перед началом заседания Совета. Фото: kremlin.ru

19:21 19.07.2021 Важным фактором экономического роста являются технологии, заявил 19 июля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Об этом: Белоусов назвал ключевые технологии 20-х годов XXI века

19:25 19.07.2021 На три процента растут в России реальные располагаемые доходы населения, заявила 19 июля вице-премьер страны Андрей Белоусов на совете по стратегическому развитию и проектам. Об этом: Названы темпы роста реальных располагаемых доходов населения России

19:35 19.07.2021 Заседание завершено. Мероприятие с участием Владимира Путина шло более двух часов.

19:35 19.07.2021 Заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото: kremlin.ru

19:44 19.07.2021 Инфляция в России остаётся высокой, заявил 19 июля вице-премьер страны Андрей Белоусов на совете по стратегическому развитию и проектам. Подробности в материале: Белоусов заявил, что инфляция в России остаётся высокой

19:53 19.07.2021 В России необходимо решать вопрос доступности интернета вдоль автомобильных дорог. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Подробности в материале: Путин предложил операторам связи обеспечить интернет на дорогах

19:55 19.07.2021 В городах России с население более 1 млн человек через три года появятся сети 5G, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам. Читайте также: Чернышенко анонсировал запуск 5G в российских городах-миллионниках

21:01 19.07.2021 Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото: government.ru

22:38 19.07.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото: government.ru

15:10 Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Цитата из видео. kremlin.ru