Ново-Огарево, Московская область, , 17:10 — REGNUM Россия в 2021 году достигнет рекордных величин по введению в эксплуатацию построенного жилья. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Само жилищное строительство идёт опережающими темпами, и к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 млн квадратных метров жилья», — заявил Путин.

«По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России», — указал он.