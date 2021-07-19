Ново-Огарево, Московская область, , 17:19 — REGNUM Быстрое восстановление экономики России должно обернуться ростом благосостояния рядовых граждан России. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4% — ну, надеюсь, что близко к этому. Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счёте именно в этом заключается весь смысл экономического роста, его ключевой результат», — заявил Путин.

«За всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно видеть конкретного человека и его проблемы», — указал он.