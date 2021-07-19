Ново-Огарево, Московская область, , 17:15 — REGNUM За пять лет в России проведут масштабную программу капитальных ремонтов школ, причём в первую очередь это коснётся учебных заведений на селе. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«В ближайшие пять лет — и мы договорились об этом на недавнем съезде партии «Единая Россия» — нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в сёлах, небольших населённых пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство и оборудование сельских клубов и так далее», — заявил Путин.

Что касается профессионального образования, то по мировым стандартам оснащены уже более 1,5 тыс. колледжей и техникумов.

«В наших регионах всё больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне», — отметил он.