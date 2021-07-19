Москва, 19 июля 2021, 17:29 — REGNUM Рост ВВП России по итогам года прогнозируется в пределах четырёх процентов, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.
Он отметил, что эти положительные результаты нужно использовать для улучшения уровня жизни в России, поскольку «именно в этом и заключается смысл экономического роста».
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Глава государства подчеркнул, что «за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы».
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