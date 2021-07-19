Москва, , 17:29 — REGNUM Рост ВВП России по итогам года прогнозируется в пределах четырёх процентов, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.

Владимир Путин «Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка четырёх процентов — надеюсь, что близко к этом».

Он отметил, что эти положительные результаты нужно использовать для улучшения уровня жизни в России, поскольку «именно в этом и заключается смысл экономического роста».

Следите за развитием событий в трансляции: «Правительство отчитывается перед Путиным о нацпроектах — трансляция»

Глава государства подчеркнул, что «за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы».

Читайте ранее в этом сюжете: Повысить прогноз по ВВП РФ — не значит добиться результата: эксперт