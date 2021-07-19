Москва, , 17:46 — REGNUM Россия укрепляет свои позиции по качеству общего образования на международном уровне. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«По итогам 2020 года показатель, средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований по общему образованию составил 13,5 при плановом значении 14. Планируем, что к 2024 году Российская Федерация максимально приблизится к 12 месту и сохранит положительную динамику по вхождению в десятку мировых лидеров по общему образованию», — заявила Голикова.