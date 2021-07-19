Красногорск, , 17:01 — REGNUM Российское правительство должно не забывать о решении системных задач. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Год назад, в июле 2020-го, расширили горизонты планирования до 2030 года, приняли такое решение с учётом скорости и масштаба социальной, экономической, технологической трансформации, которая происходит у нас в стране и во всём мире», — заявил Путин.

«Наша страна должна не просто отвечать на эти вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть всё. Нужно при этом ставить и решать текущие вопросы — их много копится каждый день, — но при этом нельзя забывать про системные задачи. В единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», — указал он.