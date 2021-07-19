Ново-Огарево, Московская область, , 17:21 — REGNUM Уровень занятости в России практически вернулся к допандемическим показателям. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года. Сколько у нас было, 4,7%? Сейчас уже 4,9% — но это средний показатель, статистика. И мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью. Особенно поговорим и об этой проблеме среди молодёжи», — заявил Путин.