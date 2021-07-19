Ново-Огарево, Московская область, , 17:28 — REGNUM Инфраструктурные кредиты в России пока что не используются, как это задумывалось. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Мы договорились, что в субъектах федерации этим летом уже развернётся активная работа в рамках пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов. Однако к настоящему моменту такие проекты не утверждены, насколько мне известно», — заявил Путин.

До конца 2023 года объём фактически сданных по ним работ должен превысить половину триллиона рублей, напомнил президент.

«Это если говорить языком цифр. А для людей это означает, что в ближайшие два года их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно-важная инфраструктура. Причём некоторые объекты должны быть сданы или находиться в высокой степени завершения», — указал он.

«Я прошу глав регионов взять этот вопрос на постоянный личный контроль и теснее работать с правительством. Граждане ждут именно ускоренного, динамичного развития территории, на которой они живут. Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — подчеркнул Путин.