Москва, , 18:06 — REGNUM В России грядут серьёзные изменения в структуре рынка труда. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«На рынке труда серьёзные изменения. Вымывание возрастной когорты 30−44 лет, имеющие самые высокие уровни занятости. Более поздний выход на рынок труда молодежи. Постановка на новые формы занятости: 56% молодых людей готовы работать исключительно на себя», — заявила Голикова.

По её словам, рост предложения труда наблюдается в IT-отрасли, строительстве, здравоохранении и так далее. Сжиматься буду транспортная отрасль, сфера госуправления, сельское хозяйство.