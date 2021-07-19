Москва, , 18:38 — REGNUM Национальный проект «Экология» должен быть усовершенствован. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Мы проанализировали имеющиеся инструменты национального проекта «Экология» для достижения успехов в блоке обращения с отходами и пришли к выводу, что этих инструментов недостаточно», — заявила Абрамченко.

«Это связано с тем, что национальный проект сосредоточен на реализации реформы обращения исключительно с твёрдыми коммунальными отходами. Он не предлагает решения для снижения отходообразования и вовлечения отходов в экономику», — указала она.

Ежегодно в России накапливается 60 млн тонн коммунальных отходов и около 8 млрд тонн промышленных отходов, отметила она.

«Наша задача — создать систему, при которой полезная их часть будет возвращена в оборот», — указала Абрамченко, для чего в России потрубуется создать полноценную «экономику замкнутого цикла».