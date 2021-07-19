Ново-Огарево, Московская область, , 17:05 — REGNUM Несмотря на вызовы пандемии, Россия продолжает работу по достижению поставленных национальных целей. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Программа, которую мы реализуем получила поддержку у людей в ходе президентских выборов в 2018 году, и потому должна быть безусловно выполнена. Ожидания граждан оправданы», — заявил Путин.

В этой связи президент предложил «объективно оценить достигнутый результат» и определиться, «что реально сделано, а где потребуются дополнительные ресурсы и решения».

«Несмотря на сложные испытания, необходимость мобилизовать ресурсы на борьбу с коронавирусом, мы последовательно двигались вперёд, потому что всегда, даже в самое трудное время, держали в фокусе наши общие национальные цели, которые близки и понятны каждому гражданину страны», — подчеркнул он.