Москва, , 17:39 — REGNUM В 2021 году смертность по целому ряду заболеваний в России стала сокращаться. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Правительство отчитывается перед Путиным о нацпроектах — трансляция»

«К сожалению, увеличение смертности, связанной с Covid-19 и его последствий, внесло коррективы в положительную динамику показателей. Но в то же время, по итогам пяти месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулеза на 10,4%, от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией на 14,1%… продолжила снижаться младенческая смертность — на 2,3%», — заявила Голикова.