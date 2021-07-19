Москва, , 17:59 — REGNUM Граждане России воспринимают уровень здравоохранения России как неудовлетворительный. Об этом 19 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«По данным ФСО, Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно, как вы знаете на профессиональном уровне… к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения. Тоже вам это хорошо известно», — заявил Путин.

«Михаил Альбертович, вы в курсе, наверное, этих исследований, да?» — спросил он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил это, и отметил, что система в последние годы «испытывала высочайшие нагрузки».

«В определённые периоды фиксировались подъёмы обращений граждан и по скорой помощи, по амбулаторному поликлиническому звену. Поэтому всё это на контроле держим, и комплекс мер у нас есть», — указал глава Минздрава.