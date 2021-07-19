Ново-Огарево, Московская область, , 19:53 — REGNUM В России необходимо решать вопрос доступности интернета вдоль автомобильных дорог. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Мы понимаем, какие здесь возникают вопросы и проблемы у операторов, но сейчас в сентябре заканчиваются соглашения о предоставлении им лицензий десятилетних. Вот это хороший повод для того, чтобы поговорить с коллегами из соответствующих компаний о том, что нужно брать на себя определённые обязательства для решения таких общенациональных задач», — заявил Путин.

По его словам, нужно «в диалоге с бизнесом ответственно подойти к этим вопросам».