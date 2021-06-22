Помимо встречи с парламентариями, российский лидер также проведёт встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино .

Президент России Владимир Путин проведёт 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной думы седьмого созыва. Глава государства подведёт итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет. Это первое мероприятие подобного формата — ранее президент встречался только с лидерами фракций.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 21 июня, в Кремле встретится с депутатами Государственной думы VII созыва. Напомним, что пленарный режим весенней сессии Государственной думы завершился. После этого депутаты будут работать в регионах до 18 июля, когда завершится уже сама сессия.

«В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю:

Голосование на выборах в Государственную думу VIII созыва будет проходить три дня — с 17 по 19 сентября, заявила 18 июня председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.

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Депутаты VII созыва Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации сложили свои полномочия с чувством выполненного долга перед избирателями. Правда, не все избиратели так считают, поскольку от этого жить многим стало не лучше. Цены на продовольствие, товары первой необходимости, оплата ЖКХ и прочее растут, а доходы населения не повышаются. Справедливости ради надо признать — у самих депутатов, госчиновников и олигархов доходы возрастают. Именно на эти слои российского капитализма и работала Госдума VII созыва, точнее, её ядро, фракция партии «Единая Россия», но никак не на народ.

Депутаты Госдумы VII созыва были избраны в сентябре 2016 года. При этом депутаты от «Единой России» получили в ней 335 мандатов (в прошлом созыве было 238) из 450, что составило конституционное большинство. Депутаты от других, именующих себя «оппозиционными» по отношению к Кремлю партий получили 42 мандата от КПРФ (в прошлом созыве было 92), 39 мандатов от ЛДПР (в прошлом созыве было 64), 23 мандата от «Справедливой России» (в прошлом созыве было 50).

12:09 21.06.2021

Автор ИА REGNUMВячеслав Зиланов отмечает в своей статье «В бой за депутатские мандаты вступает главный резерв Путина»:

«Прежде всего, следует напомнить, что итоги социально-экономической политики депутатов VII созыва Госдумы (2016—2021 годов) формировала, ввиду своего конституционного большинства, в основном только фракция «Единой России». В результате были приняты ею, вопреки подавляющему мнению населения страны, ряд законов, нормативных актов, которые на практике ухудшили положение большинства жителей страны и особенно в отдаленных, окраинных, приморских регионах страны. Такие резонансные законы касались:

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Был принят и ряд других подзаконных нормативных актов, которые в совокупности с вышеприведенными привели к падению потребления пищевой продукции населением страны не менее чем на 10—15% и увеличению ее стоимости почти на 30—40% по сравнению с периодом, предшествующим Госдуме VII созыва».

12:10 21.06.2021 Заключительное пленарное заседание весенней сессии 17.06.2021 . duma.gov.ru

12:17 21.06.2021 Понедельник, 21 июня. Депутаты Госдумы едут в Кремль. ИА REGNUM

12:22 21.06.2021 «Это всегда событие для нас. Президент в постоянном режиме встречается, и обсуждаются вопросы повестки, которая вас беспокоит, с лидерами фракции, в телефонном режиме обсуждает с ними многие вопросы, а что касается встреч, они у нас проходят, несмотря на ситуацию, связанную с пандемией», — заявил тогда Вячеслав Володин. Он напомнил про формат Совета законодателей, а также приезд Путина на пленарное заседание, когда обсуждались поправки к Конституции. Это здорово, когда президент уделяет такое внимание коммуникациям, подчеркнул спикер Госдумы.

12:22 21.06.2021 На заседании Госдумы в среду, 9 июня, Вячеслав Володин анонсировал встречу с президентом в Кремле и поздравил депутатов с этим событием. «А 21 июня у нас с вами встреча с президентом в Кремле», — сказал Володин, отметив, что встреча связана с окончанием работы созыва.

12:24 21.06.2021 В Государственной думе РФ[duma.gov.ru]

12:28 21.06.2021 Встреча президента с депутатами Госдумы запланирована на 13 часов.

12:40 21.06.2021 Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в выборах депутатов Госдумы 19 сентября могут принять участие 32 политические партии, 14 из них имеют право не собирать подписи избирателей в пользу кандидатов.

12:42 21.06.2021 Участвовать в выборах без сбора подписей смогут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», Партия Роста, «Зеленые», РПСС и «Гражданская платформа».

12:44 21.06.2021 Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что за три дня избиратели смогут проголосовать без особого риска заразиться коронавирусом. Читайте также: Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму будет идти три дня

12:44 21.06.2021 Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. cikrf.ru

12:47 21.06.2021 «Путин в Кремле. Где-то через час в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент встретится с депутатами Государственной думы седьмого созыва», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12:48 21.06.2021 «Из этих двух выступлений, обращений, развернутых, по сути, будет мероприятие состоять», — добавил Дмитрий Песков.

12:48 21.06.2021 Почти 2,4 млрд рублей сэкономила Госдума за работу нынешнего, седьмого созыва, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Госдума сэкономила почти 2,4 млрд рублей

12:48 21.06.2021 По словам Пескова, «президент обратится к депутатам уходящим, а также выслушает выступление Вячеслава Володина».

12:49 21.06.2021 Кремль [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:52 21.06.2021 Между тем аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщил об открытии горячей линии по вопросам соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения выборов. «В рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в РФ начала работу горячая телефонная линия по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования 19 сентября 2021 г. Обратиться на горячую линию можно по телефонам: +7 (906) 071-08-93 ; +7 (906) 071-09-14 », — говорится в сообщении.

12:53 21.06.2021 Звонки в аппарате Татьяны Москальковой принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00 по московскому времени. 17—19 сентября горячая телефонная линия будет работать с 08:00 и до закрытия избирательных участков.

12:54 21.06.2021 Государственная дума РФ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:04 21.06.2021 Помимо выборов в Госдуму, в Единый день голосования 19 сентября 2021 года состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (руководителей ещё трёх регионов будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

13:12 21.06.2021 Очные мероприятия президента России Владимира Путина, в том числе и его встреча с депутатами Госдумы, имеют особое значение с учетом пандемии и «дефицита прямого общения» из-за нее, сообщил заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что страна «прошла через пандемийный год, когда был дефицит прямого общения». «В данном случае подобные очные выступления приобретают особое значение», — заметил Песков.

13:13 21.06.2021 «Он посчитал целесообразным обратиться именно к полному составу Думы, учитывая [ее] активность. И просто расширяя общение», — объяснил Песков.

13:14 21.06.2021 Депутаты VII созыва Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. duma.gov.ru

13:19 21.06.2021 За последние полтора года президент встречался с главами фракций трижды — в марте и октябре 2020 года, а также в феврале 2021 года. Очно прошла только первая из встреч, вторая и третья — в режиме видеоконференций.

13:23 21.06.2021 Встреча с главами думских фракций в марте 2020 года была посвящена работе над конституционными поправками. В октябре 2020 года обсуждался проект бюджета, а в феврале 2021 года — «широкий круг вопросов». Сам Путин обозначил февральскую повестку так: «Сегодня у нас очередная встреча с руководителями всех фракций Государственной Думы. Как у нас и сложилась практика, предлагаю обсудить сегодня широкий круг вопросов, которые вы сами считаете актуальными, важными как с точки зрения стратегии развития страны, так и текущей экономической, общественно-политической, социальной ситуации. Конечно, отдельно остановимся и на приоритетах законодательной работы, тем более что эта сессия подведёт черту, будет закреплять итоги пяти лет действующего депутатского созыва».

13:23 21.06.2021 Президент России Владимир Путин выступил на XX съезде партии «Единая Россия». kremlin.ru

13:30 21.06.2021 Владимир Путин в Кремле встречается с депутатами Госдумы.

13:31 21.06.2021 Путин поблагодарил все фракции за профессионализм, ответственность.

13:35 21.06.2021 Путин отметил, что российский парламент работал, несмотря на пандемию, в отличие от ряда других стран, где приостанавливалась работа законодателей.

13:36 21.06.2021 Депутаты Госдумы всех фракций работали на высоком уровне, заявил 21 июня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами. «Хочу поблагодарить все фракции российского парламента за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин оценил работу фракций Госдумы

13:37 21.06.2021 При этом Путин отметил, что угроза коронавируса еще не отступила, а в ряде регионов ситуация обострилась.

13:38 21.06.2021 Зал. Государственная дума РФ [Ольга Зенькович © ИА REGNUM]

13:41 21.06.2021 Путин уверен, что на выборах поддержат тех, для кого «служение Родине — высшая ценность».

13:43 21.06.2021 В ряде регионов России обострилась ситуация с коронавирусом, заявил 21 июня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. «К сожалению, угроза коронавируса ещё не отступила, а в ряде регионов ситуация даже обострилась, как вы знаете», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин заявил, что угроза коронавируса не отступила

13:44 21.06.2021 Путин отметил, что «свой важный, значимый вклад в общий результат внесли все фракции — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» — и все без исключения депутаты, избранные как по партийным спискам, так и по округам».

13:46 21.06.2021 При этом Путин отметил, что «далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку — это естественно, споры неизбежны, это и хорошо. Однако замечания, как правило, были содержательные, по делу». «Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главные задачи которого — всегда, в любых обстоятельствах думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России», — сказал президент РФ.

13:46 21.06.2021 Статистика duma.gov.ru

13:48 21.06.2021 По словам Путина, «фактически три сессии из десяти вам пришлось отработать в экстраординарных условиях — условиях опасной эпидемии». «Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался — и так было не во всех странах мира, во многих парламенты прекращали работу. Насколько было важно работать без пауз, я думаю, понимают все: без своевременного принятия законов могут попросту «встать», и «встали» бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей».

13:49 21.06.2021 «При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие десятков законов. Ещё раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то — по-простому, чтобы всем было понятно — деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия», — сказал Путин.

13:49 21.06.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. Цитата из видео. kremlin.ru

13:50 21.06.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку работы седьмого созыва и отметил сложившийся консенсус. Подробности в материале: Володин поблагодарил Путина за напутствие, консенсус и диалог

13:51 21.06.2021 Депутаты VII созыва Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. duma.gov.ru.

13:51 21.06.2021 Изменения, внесённые в Конституцию РФ, отвечали ожиданиям людей, заявил 21 июня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. Он отметил работу, которую проводили парламентарии над конституционными поправками, напомнив об итогах общероссийского голосования — 78% голосов. Об этом: Путин: поправки в Конституцию отвечали ожиданиям людей

13:51 21.06.2021 Путин: лидеры всех фракций, депутаты, представляющие разные политические силы, всегда выступают с общих, консолидированных позиций, когда речь идет о вопросах внешней безопасности, внешней политики, о защите интересов нашей страны и наших граждан. Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение родине — высшая ценность.

13:52 21.06.2021 Встреча президента России Владимира Путина с депутатами Госдумы. Цитата из видео. kremlin.ru

13:58 21.06.2021 Путин заявил, что думские выборы надо провести открыто и честно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности.

14:00 21.06.2021 Выборы в Государственную думу нового созыва должны пройти так, чтобы не возникало сомнений в их легитимности. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. Читайте подробнее: Путин назвал главную задачу Государственной думы

14:02 21.06.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить на уровне закона эффективные новации, сложившиеся традиции и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за сложившийся диалог и поддержку. Об этом: Володин предложил отразить в законах традиции и «закономерности»

14:10 21.06.2021 Путин считает, что главная задача предвыборной борьбы — чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых обещаний. «Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990-х годах», — отметил глава государства.

14:11 21.06.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. duma.gov.ru

14:11 21.06.2021 Взаимодействие Госдумы и правительства России должно повысить качество принимаемых решений, заявил 21 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами. Президент отметил необходимость улучшения взаимодействия между Госдумой и правительством РФ. Об этом: Путин ждёт более жёсткой зависимости между Госдумой и правительством

14:18 21.06.2021 Выборы в Госдуму VIII созыва должны пройти открыто и прозрачно, заявил 21 июня президент России Владимир Путин. На встрече с депутатами Госдумы он напомнил, что до новых выборов осталось менее трёх месяцев. Путин призвал провести кампанию так, чтобы «ни у кого не вызывала сомнений легитимность её итогов». Подробности в материале: Путин призвал провести выборы в Госдуму чисто и честно

14:20 21.06.2021 Путин выразил надежду, что и зрелые парламентские партии, и новые политические силы сформируют предвыборные списки на основе баланса опыта и свежих идей. По его мнению, важно не только обновление, но и преемственность в работе парламента: «сочетание опыта и свежих, смелых идей».

14:20 21.06.2021 Взаимодействие с правительством вышло на другой качественный уровень, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В дальнейшем, а мы можем сейчас уже об этом судить, потому что буквально в начале июля будет год, как приняты поправки в Конституцию, взаимодействие с правительством вышло на другой качественный уровень», — отметил Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы. Подробности в материале: Володин рассказал Путину об изменениях в работе с правительством РФ

14:24 21.06.2021 Консолидация Госдумы по ключевым вопросам развития России достигла 80%, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Именно востребовав всех, невзирая на принадлежность к разным политическим фракциям, удалось сделать все для того, чтобы обсуждались вопросы более конструктивно, Владимир Владимирович. Для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%», — заявил Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы. Подробности в материале: Володин сообщил Путину о росте консолидации по вопросам развития России

14:25 21.06.2021 Встреча президента России Владимира Путина с депутатами Госдумы. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:38 21.06.2021 Отдельно отметил Путин вклад депутатов Госдумы в работу над поправками в Конституцию. «Отдельно хотел бы отметить и большую, кропотливую работу над конституционными поправками. Парламентарии были в числе сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, активными участниками ее совещаний, помогали людям стать полноценными соавторами Конституции, собирая и обобщая сотни идей, пожеланий, поступивших со всей страны, старались дать юридически безупречные формулировки новых положений основного закона России», — сказал президент. При этом он подчеркнул, что законы, принятые Думой в развитие новых статей и норм Конституции, уже вступили в силу.

14:43 21.06.2021 По словам Путина, поправки в Конституцию касались текстов 180 действующих законов, и это огромная, масштабная, тонкая, аккуратная работа. Он напомнил, что 1 июля 2020 года поправки были одобрены в ходе общероссийского голосования и получили почти 78% голосов.

14:46 21.06.2021 Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы седьмого созыва. kremlin.ru

15:00 21.06.2021 Встреча президента России Владимира Путина с депутатами Госдумы. kremlin.ru.

15:21 21.06.2021 Такая встреча президента РФ Владимира Путина с депутатами проходила впервые, отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). «На моей памяти первый раз такая встреча проходила. И надо сказать, что президент дал очень высокую оценку работы этого созыва Государственной думы. Он отметил, что работа, особенно последние два года, проходила в очень непростых условиях пандемии, когда парламенты довольно многих стран мира вообще прекращали свою работу. Государственная дума именно в этот период приняла очень много важных законов, направленных как на борьбу с пандемией, так и на поддержку наших граждан и предприятий, которые особенно пострадали», — сказал Жуков.

16:32 21.06.2021 Встреча президента России Владимира Путина с депутатами Госдумы. Фото: duma.gov.ru

16:40 21.06.2021 Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») уверен, что в следующем созыве продуктивная работа парламента будет продолжена. «Впереди нас ждут честные и легитимные выборы», — добавил он в ТГ-канале.

16:44 21.06.2021 Серьезный прогресс был достигнут и при принятии законов, требующих дополнительных подзаконных актов, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. В связи с поправками в регламент Государственной думы по социально значимым законопроектам и обязанностью правительства представлять парламентариям информацию о подзаконных актах уже к третьему чтению, 80% законов, которые требуют подзаконных актов, выходят с подготовленными подзаконными актами. В предыдущем созыве эта цифра была 36%, уточнил депутат.

16:46 21.06.2021 Удалось вовлечь оппозиционные фракции в совместную работу, 80% законов — это законы, за которые проголосовали все фракции Госдумы, в том числе 60% — это законы, касающиеся внутренней политики и социальной политики, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «То есть в данном случае достигнута достаточно высокая степень консенсуса. При этом, конечно же, была полемика, была дискуссия, подчас достаточно острая», — подчеркнул парламентарий.

16:50 21.06.2021 Депутаты Госдумы в соцсетях активно делятся впечатлениями о прошедшей встрече с президентом РФ. «Она была очень непродолжительной — менее 30 минут. Это при двухчасовой организационной части. Президент поблагодарил парламент, отметил, что работал он в единстве со всеми фракциями. С чем я категорически не согласна. Уж если только лично я столько раз с трибуны выражала наше несогласие с позицией власти, что считаю такое заявление президента необъективным. Другое дело, что нам в последнее время ограничили возможность разбивать притянутые за уши доводы правящей партии в защиту антинародных законов. Тем не менее мы разбивали их в прах на митингах, в соцсетях и на наших красных каналах. В общем, президент и председатель Государственной думы поблагодарили друг друга за сотрудничество, и мы разошлись», — написала в Facebook депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

17:19 21.06.2021 Госдума следующего, восьмого созыва еще вернется к теме пенсионного возраста, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы. Читайте подробнее: Госдуме прогнозируют возвращение к теме пенсионного возраста

17:24 21.06.2021 Президент РФ Владимир Путин, говоря о сохранении преемственности, обнадежил депутатов Госдумы, зарекомендовавших себя как профессионалы, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: Миронов: Путин обнадежил профессиональных депутатов Госдумы

18:01 21.06.2021 Председатель Госдумы Вячеслав Володин перед встречей. Фото: duma.gov.ru.

18:59 21.06.2021 Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом ФИФА Джанни Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

19:39 21.06.2021 Президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино не обсуждали форму сборной Украины, на которой изображена карта страны с контуром Крыма. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

20:12 21.06.2021 Глава ФИФА Джанни Инфантино и президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

07:06 Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в Госдуме. Источник: duma.gov.ru

08:18 Глава ФИФА Джанни Инфантино. Источник: kremlin.ru

09:21 Депутаты VII созыва Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Источник: duma.gov.ru.

11:12 Встреча президента России Владимира Путина с депутатами Госдумы. Источник: kremlin.ru

13:14 Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России. Источник: kremlin.ru