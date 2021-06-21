Москва, , 13:43 — REGNUM В ряде регионов России обострилась ситуация с коронавирусом, заявил 21 июня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.

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«К сожалению, угроза коронавируса ещё не отступила, а в ряде регионов ситуация даже обострилась, как вы знаете», — сказал президент.

По словам главы государства, весной и летом 2020 года, «когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной», удалось смягчить самый первый и наиболее жёсткий удар эпидемии, выиграв время для мобилизации системы здравоохранения и работы российских учёных, создавших вакцины.