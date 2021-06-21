Москва, 21 июня 2021, 13:36 — REGNUM Депутаты Госдумы всех фракций работали на высоком уровне, заявил 21 июня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами.
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«Хочу поблагодарить все фракции российского парламента за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва», — сказал президент.
Он отметил конструктивную работу руководства думы, взаимодействие с органами исполнительной власти.