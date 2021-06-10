Москва, , 08:00 — REGNUM Почти 2,4 млрд рублей сэкономила Госдума за работу нынешнего, седьмого созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Экономия бюджетных средств за созыв составила почти 2,4 млрд рублей», — сказал Володин.

Прежде всего, сберечь средства позволил отказ от «парламентского туризма» за рубеж. Также была усовершенствована система закупки авиабилетов и регламентированы лимиты трат на автотранспорт в регионах, отметил он.

Кроме того, принято решение понизить класс гостиниц, в которых будут останавливаться депутаты сразу после избрания до получения ими служебного жилья.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «отдать деньги фракциям», чтобы те на свое усмотрение распоряжались средствами на организацию работы парламентариев.

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