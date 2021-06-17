Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума седьмого созыва четко следовала своим законодательным и представительница полномочиям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходеитогового пленарного заседания сессии.

«Подводим итоги законотворчества и исполнения представительных полномочий — два ключевых направления деятельности Государственной думы. Исходя из этого, мы и строили свою работу», — отметил Володин.

Говоря о законопроектной деятельности, спикер Госдумы подчеркнул, что нынешний созыв оставит в наследие очередному созыву в два раза меньше законопроектов, чем получила от шести предыдущих.

«Всего мы рассмотрели 6479 законопроектов, принято 2672 закона — 41,2%», — уточнил он.

Спикер Госдумы также обратил внимание на повышение качества законодательства за счет принятия законов прямого действия. Много было принято и взаимоувязанных законов — о решении проблем обманутых дольщиков, помощи семьям с детьми.

Кроме того, в седьмом созыве в Госдуме получили 1 млн обращений граждан.

«С 2016 году в Госдуму поступило более 1 млн обращений от наших граждан. Это больше в 2,5 раза, чем в предыдущий период. Говорит это об одном: что обращения рассматриваются, повышается эффективность работы депутатов и, соответственно, запрос на такой диалог растет. Это также показатель ответственного отношения депутатов к взаимодействию с избирателями», — подчеркнул Володин.

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