Москва, , 17:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, говоря о сохранении преемственности, обнадежил депутатов Госдумы, зарекомендовавших себя как профессионалов, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Президент сказал и о предстоящих выборах. Он, безусловно, обнадежил тех, кто уже зарекомендовал себя как профессиональный парламентарий, сказав, что должна сохраниться преемственность», — цитирует Миронова «Россия 24».

В то же время, говорит Миронов, глава государства дал надежду на обновление — и новым политическим партиям, и тем парламентским партиям, которые изменили свой кадровый состав.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе выступления президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что и «зрелые» парламентские партии, и «новые политические силы… сформируют списки своих кандидатов».

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