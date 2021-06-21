Москва, , 14:24 — REGNUM Консолидация Госдумы по ключевым вопросам развития России достигла 80%, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«Именно, востребовав всех, невзирая на принадлежность к разным политическим фракциям, удалось сделать все для того, чтобы обсуждались вопросы более конструктивно, Владимир Владимирович. Для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%», — заявил Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы.

«И все фракции, все депутаты, несмотря на разность принадлежности к другим партиям, объединялись, когда речь шла и о защите интересов нашей страны, и решении ключевых вопросов противодействия вирусной инфекции, и поддержки предложений, которые вы внесли для того, чтобы наша страна была сильнее, и дальше уже предложения были поддержаны гражданами в ходе обсуждения поправок в Конституцию», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку работы седьмого созыва и отметил сложившийся консенсус.

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