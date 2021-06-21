Москва, , 17:19 — REGNUM Госдума следующего, восьмого созыва еще вернется к теме пенсионного возраста, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы.

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Парламентарий отметил прогресс во взаимодействии Госдумы и правительства.

«Особенно в последний год, после принятия поправок в Конституцию, по-другому идет работа. Ведь теперь формирование правительства напрямую зависит от депутатов Госдумы. Но все-таки и фракция большинства, и правительство далеко не всегда нас слышали. Я имею в виду, в первую очередь, закон о повышении пенсионного возраста, принятый голосами «Единой России». Но я уверен, что еще придется услышать, и мы к этому вопросу будем возвращаться», — цитирует Миронова «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятие закона о повышение пенсионного возраста вызвало широкий общественный резонанс.