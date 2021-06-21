Москва, , 14:18 — REGNUM Выборы в Госдуму VIII созыва должны пройти открыто и прозрачно, заявил 21 июня президент России Владимир Путин.

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На встрече с депутатами Госдумы он напомнил, что до новых выборов осталось менее трёх месяцев. Путин призвал провести кампанию так, чтобы «ни у кого не вызывала сомнений легитимность её итогов».

Президент отметил, что для российского общества важно, чтобы восьмой созыв Госдумы отражал волю людей и их суверенный выбор.

«Повторю: наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону», — сказал Путин.

Президент поблагодарил депутатов всех думских фракций за работу, отдельно отметил сложный период пандемии и работу над поправками в Конституцию.