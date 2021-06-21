Москва, , 13:51 — REGNUM Изменения, внесённые в Конституцию РФ, отвечали ожиданиям людей, заявил 21 июня президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.

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Он отметил работу, которую проводили парламентарии над конституционными поправками, напомнив об итогах общероссийского голосования — 78% голосов.

«Такая высокая однозначная оценка людей говорит о том, что изменения в Конституцию отвечали их ожиданиям», — сказал Путин.