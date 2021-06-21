Москва, , 14:00 — REGNUM Выборы в Государственную думу нового созыва должны пройти так, чтобы не возникало сомнений в их легитимности. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин встречается с депутатами Госдумы — трансляция»

Глава государства напомнил, что до выборов осталось меньше трёх месяцев.

«И наша общая ответственность — провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность её итогов», — сказал Путин.

По мнению президента, избиратели поддержат на выборах тех кандидатов, для которых служение Родине является высшей ценностью. При этом главная задача российского парламента — думать и заботиться о людях, отметил Путин.

Он выразил надежду, что выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы.