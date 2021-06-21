Москва, , 14:11 — REGNUM Взаимодействие Госдумы и правительства России должно повысить качество принимаемых решений, заявил 21 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами.

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Президент отметил необходимость улучшения взаимодействия между Госдумой и правительством РФ.

«Действительно, это не какой-то фантик. Это содержательная вещь, которая говорит о том, что парламент будет принимать большее, непосредственное, прямое участие в формировании правительства, а значит взаимозависимость между представительным, законодательным органом власти и высшим исполнительным органом власти в России, правительством, будет гораздо более жёсткой», — сказал Путин.

Он отметил, что исходит из того, что взаимодействие между думой и правительством «должно пойти на пользу качества принимаемых решений».