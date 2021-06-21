Москва, , 13:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку работы седьмого созыва и отметил сложившийся консенсус.

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Володин заявил о том, что в основе эффективности работы Госдумы лежит консенсус.

«Консенсус может сложиться только тогда, когда есть диалог, и этот диалог стал возможен только после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие — необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции, несмотря на то, что не у всех есть большинство», — сказал Володин в ходе встречи Путина с депутатами.

Он подчеркнул, что «большинство в лице «Единой России» услышало ваше напутствие, и были приняты решения, которые позволили нам этот диалог выстроить достаточно эффективно».