Москва, , 14:20 — REGNUM Взаимодействие с правительством вышло на другой качественный уровень, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«В дальнейшем, а мы можем сейчас уже об этом судить, потому что буквально в начале июля будет год, как приняты поправки в Конституцию, взаимодействие с правительством вышло на другой качественный уровень», — отметил Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы.

Это сказалось не только в обсуждениях вопросов и принятых законов, но и в принятии подзаконных актов, подчеркнул парламентарий.

«Их количество выросло до 80%, когда своевременно они стали приниматься в сравнении, допустим, с прошлым периодом. Этот показатель был равен всего 34,6%», — привел он данные.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправками к Конституции переданы часть президентских полномочий гражданам, которые через депутатов утверждают состав правительства.

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