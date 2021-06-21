Москва, , 14:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить на уровне закона эффективные новации, сложившиеся традиции и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за сложившийся диалог и поддержку.

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«Когда мы говорим о результатах работы, это во многом итог того диалога, который вы выстроили с парламентом по развитию нашей демократии и развитию парламентской системы. Сегодня кстати ровно 20 лет, как был принят закон о политических партиях. Именно в этот день ваша инициатива была поддержана в парламенте, и у нас впервые появились партии, основа нашей политической системы сегодня», — отметил Володин в ходе встречи Путина с депутатами Госдумы.

«Поэтому нам важно, чтобы все то новое, что показало себя эффективным, все те традиции, которые сейчас уже стали все больше и больше приобретать закономерность, в будущем, может быть, были отражены в законах», — заявил парламентарий.

» И в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности, что такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной думой, особенно это важно ситуации, когда грядут новые выборы, и то что вы всегда поддерживаете и депутатов, и фракции, когда перед ними стоят сложные задачи. Спасибо вам большое! Здоровья вам!» — сказал Володин.

Президент РФ Владимир Путин назвал конструктивной работу Госдумы и отметил роль всех фракций нижней палаты парламента.

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