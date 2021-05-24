Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета – все новости
Президент РФ Владимир Путин 21 мая принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходило в формате видеоконференции.
Участники заседания рассмотрели актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавируса и преодоление последствий пандемии.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Нурсултан Назарбаев: «Я желаю всем нам успешного преодоления кризисной ситуации».
Никол Пашинян: «Соглашение о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и третьими странами показало свою востребованность».
Пашинян обратил внимание на необходимость разработки механизмов финансирования интеграционных проектов.
Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началось заседание глав государств Высшего Евразийского экономического совета.
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На заседании также будут обсуждены основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021−2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами ЕАЭС. Также будут приняты решения, которые будут призваны способствовать повышению эффективности функционирования единого рынка союза.
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Александр Лукашенко: «В октябре этого года мы встретимся в Минске». Пока, по его словам, из-за «так называемой пандемии» приходится общаться в дистанционном формате.
Лукашенко: «Убеждён, что мы способны продемонстрировать единство, обеспечить самодостаточность экономики Союза и её устойчивый рост».
Александр Лукашенко: «Мы приветствуем развитие общего платёжного пространства Союза».
Лукашенко: «В рамках Союза мы должны принять все меры по обеспечению собственной продовольственной безопасности».
Касым-Жомарт Токаев: «Давайте объединять усилия и вместе бороться против пандемии».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил руководство РФ за вакцину от коронавируса «Спутник V».
Запуск производства российской вакцины «Спутник V» в Казахстане — яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Об этом 21 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Садыр Жапаров: «Нам необходимо выявлять новые конкурентные преимущества каждого государства — члена Союза».
Напомним, в 2021 году страной — председателем Евразийского экономического союза выступает Казахстан.
«Впереди всех нас ждёт ещё один непростой год», — отметил Садыр Жапаров, характеризуя ситуацию с коронавирусом.
Владимир Путин поблагодарил президента Кубы за то, что он счёл возможным присоединиться к онлайн-заседанию.
Президент РФ Владимир Путин: «Что касается России, нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса».
Владимир Путин: «В ближайшее время нами будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение».
РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья — Путин.
России удалось выпустить три собственные вакцины, которые принесут пользу в том числе другим странам, входящим в состав Евразийского экономического союза. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Торгово-экономические барьеры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), возникшие в период пандемии, могут сохраниться при восстановлении торгово-экономической активности. Об этом 21 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Россия продолжит передавать странам ЕАЭС в полной мере технологию производства «Спутник V». Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об этом: Путин: только России передаёт другим странам технологии вакцины
Владимир Путин: «В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в ЕврАзЭС».
Страны ЕАЭС особое внимание уделяют сотрудничеству в области лекарственной безопасности. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Читайте подробнее: Путин: в ЕАЭС скоро станет достаточно лекарств для систем здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин предложил создать в ЕврАзЭС банк климатических данных и цифровых инициатив.
Россия продолжит работу над упрощением трудоустройства мигрантов из стран ЕАЭС. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Шавкат Мирзиёев: «Имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговых отношений».
По словам Мирзиёева, с начала года наблюдается положительная динамика торговли Узбекистана со всеми партнёрами по ЕврАзЭС.
Странам ЕАЭС необходимо улучшать координацию в проведении внутренней политики ради достижения более высоких макроэкономических показателей. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Читайте подробнее: Путин: лишь интеграция обеспечит рост макроэкономических показателей ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами.
Об этом: Путин заявил о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами в РФ
Заседание будет продолжено в узком составе, объявил Касым-Жомарт Токаев.
Несмотря на вызванные пандемией трудности товарооборот между государствами-членами ЕАЭС в январе-марте 2021 года увеличился на 17%. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об этом: Путин оценил уровень торговой интеграции между странами ЕАЭС
ЕАЭС адекватно ответил на колебания цен в связи с нестабильной мировой конъюнктурой. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об этом: Путин поблагодарил участников ЕАЭС за усилия по нормализации цен
Блокирование Суэцкого канала в марте 2021 года показало хрупкость торговых путей и их влияние на мировую торговлю. Об этом 21 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Читайте также: Токаев: блокирование Суэцкого канала показало важность сухопутных маршрутов
Инновационные проекты в сфере «зелёных технологий» не должны стать рычагом внешнего давления на экономики стран ЕАЭС. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осудил политику Соединенных Штатов по отношению к России. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Подробности в материале: Президент Кубы осудил США за антироссийские санкции
Во внутренней торговле углеводородами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) следует отказаться от расчётов в долларах. Об этом 21 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Подробности в материале: Лукашенко призвал уйти от доллара при расчётах внутри ЕАЭС
Государства — члены Евразийского экономического союза способны продемонстрировать единство и обеспечить самодостаточность ЕАЭС. Реализация ими наднациональных мер позволяет заложить основы для устойчивого экономического роста союза, уверен Александр Лукашенко. Об этом он заявил 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
«Предыдущий непростой год показал, что реализация именно наднациональных, совместных мер поддержки экономической активности позволяет не только сгладить последствия кризисов, но и заложить основы структурных изменений для экономического роста в будущем», — отметил он в своём докладе.
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«Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами», — заявил 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Александр Лукашенко.
Он акцентировал внимание на важности активизации формирования общих рынков энергоресурсов ЕАЭС. «Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе. Для достижения целей, определенных принятой ранее стратегией, очень важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов», — отметил Лукашенко в своём докладе.
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О всемерной поддержке работы по снятию барьеров, сокращению изъятий и ограничений, а также недопущению возникновения новых препятствий на внутреннем рынке союза и обеспечении продовольственной безопасности рассказал в своём докладе 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко призвал активнее сопрягать ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Об этом он заявил в своём докладе 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
«При всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь», — сказал Лукашенко. — Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость. Мы слишком медленно движемся. Нужно определить конкретные проекты».
Об этом: ЕАЭС в альянсе с КНР станет центром евразийского партнёрства — Лукашенко
Президент Киргизии отметил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и поддержания стабильности в первую очередь следует обеспечить широкий доступ к вакцинам всем гражданам ЕАЭС.
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Президент Киргизии заявил о необходимости реализации в ЕАЭС скоординированной энергетической политики с недискриминационными подходами.
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