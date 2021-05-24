Президент РФ Владимир Путин 21 мая принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходило в формате видеоконференции. Участники заседания рассмотрели актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавируса и преодоление последствий пандемии. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

12:31 21.05.2021 Нурсултан Назарбаев: «Я желаю всем нам успешного преодоления кризисной ситуации».

12:36 21.05.2021 Никол Пашинян: «Соглашение о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и третьими странами показало свою востребованность».

12:37 21.05.2021 Пашинян обратил внимание на необходимость разработки механизмов финансирования интеграционных проектов.

12:38 21.05.2021 Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началось заседание глав государств Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Токаев начал заседание Высшего Евразийского экономического совета

12:40 21.05.2021 На заседании также будут обсуждены основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021−2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами ЕАЭС. Также будут приняты решения, которые будут призваны способствовать повышению эффективности функционирования единого рынка союза. Читайте также: Путин примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС

12:41 21.05.2021 Александр Лукашенко: «В октябре этого года мы встретимся в Минске». Пока, по его словам, из-за «так называемой пандемии» приходится общаться в дистанционном формате.

12:43 21.05.2021 Заседание Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021 . Цитата из трансляции. akorda. kz

12:44 21.05.2021 Лукашенко: «Убеждён, что мы способны продемонстрировать единство, обеспечить самодостаточность экономики Союза и её устойчивый рост».

12:45 21.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021 . Цитата из трансляции. akorda. kz

12:46 21.05.2021 Александр Лукашенко: «Мы приветствуем развитие общего платёжного пространства Союза».

12:52 21.05.2021 Лукашенко: «В рамках Союза мы должны принять все меры по обеспечению собственной продовольственной безопасности».

12:55 21.05.2021 Касым-Жомарт Токаев: «Давайте объединять усилия и вместе бороться против пандемии».

12:56 21.05.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил руководство РФ за вакцину от коронавируса «Спутник V».

12:57 21.05.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021 . Цитата из трансляции. akorda. kz

13:02 21.05.2021 Запуск производства российской вакцины «Спутник V» в Казахстане — яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Об этом 21 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Токаев: производство «Спутник V» в Казахстане — пример успешной кооперации

13:02 21.05.2021 Садыр Жапаров: «Нам необходимо выявлять новые конкурентные преимущества каждого государства — члена Союза».

13:03 21.05.2021 Напомним, в 2021 году страной — председателем Евразийского экономического союза выступает Казахстан.

13:07 21.05.2021 «Впереди всех нас ждёт ещё один непростой год», — отметил Садыр Жапаров, характеризуя ситуацию с коронавирусом.

13:08 21.05.2021 Владимир Путин поблагодарил президента Кубы за то, что он счёл возможным присоединиться к онлайн-заседанию.

13:09 21.05.2021 Президент РФ Владимир Путин: «Что касается России, нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса».

13:12 21.05.2021 Владимир Путин: «В ближайшее время нами будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение».

13:13 21.05.2021 РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья — Путин.

13:14 21.05.2021 России удалось выпустить три собственные вакцины, которые принесут пользу в том числе другим странам, входящим в состав Евразийского экономического союза. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Все российские вакцины эффективны и безопасны — Путин

13:16 21.05.2021 Торгово-экономические барьеры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), возникшие в период пандемии, могут сохраниться при восстановлении торгово-экономической активности. Об этом 21 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Президент Казахстана предложил механизм устранения торговых барьеров в ЕАЭС

13:17 21.05.2021 Россия продолжит передавать странам ЕАЭС в полной мере технологию производства «Спутник V». Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Путин: только России передаёт другим странам технологии вакцины

13:18 21.05.2021 Владимир Путин: «В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в ЕврАзЭС».

13:19 21.05.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021 . Цитата из трансляции. akorda. kz

13:22 21.05.2021 Страны ЕАЭС особое внимание уделяют сотрудничеству в области лекарственной безопасности. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте подробнее: Путин: в ЕАЭС скоро станет достаточно лекарств для систем здравоохранения

13:22 21.05.2021 Президент РФ Владимир Путин предложил создать в ЕврАзЭС банк климатических данных и цифровых инициатив.

13:30 21.05.2021 Россия продолжит работу над упрощением трудоустройства мигрантов из стран ЕАЭС. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Путин пообещал упростить трудоустройство мигрантов в РФ из стран ЕАЭС

13:31 21.05.2021 Шавкат Мирзиёев: «Имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговых отношений».

13:32 21.05.2021 По словам Мирзиёева, с начала года наблюдается положительная динамика торговли Узбекистана со всеми партнёрами по ЕврАзЭС.

13:34 21.05.2021 Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021 . Цитата из трансляции. akorda. kz

13:35 21.05.2021 Странам ЕАЭС необходимо улучшать координацию в проведении внутренней политики ради достижения более высоких макроэкономических показателей. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте подробнее: Путин: лишь интеграция обеспечит рост макроэкономических показателей ЕАЭС

13:36 21.05.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами. Об этом: Путин заявил о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами в РФ

13:37 21.05.2021 Заседание будет продолжено в узком составе, объявил Касым-Жомарт Токаев.

13:41 21.05.2021 Несмотря на вызванные пандемией трудности товарооборот между государствами-членами ЕАЭС в январе-марте 2021 года увеличился на 17%. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Путин оценил уровень торговой интеграции между странами ЕАЭС

13:49 21.05.2021 ЕАЭС адекватно ответил на колебания цен в связи с нестабильной мировой конъюнктурой. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Путин поблагодарил участников ЕАЭС за усилия по нормализации цен

13:51 21.05.2021 Блокирование Суэцкого канала в марте 2021 года показало хрупкость торговых путей и их влияние на мировую торговлю. Об этом 21 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета Читайте также: Токаев: блокирование Суэцкого канала показало важность сухопутных маршрутов

13:54 21.05.2021 Инновационные проекты в сфере «зелёных технологий» не должны стать рычагом внешнего давления на экономики стран ЕАЭС. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Путин предложил ЕАЭС создать собственный банк климатических данных

14:31 21.05.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021 . Цитата из трансляции. kremlin.ru.

14:34 21.05.2021 Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осудил политику Соединенных Штатов по отношению к России. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Подробности в материале: Президент Кубы осудил США за антироссийские санкции

14:44 21.05.2021 Во внутренней торговле углеводородами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) следует отказаться от расчётов в долларах. Об этом 21 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Подробности в материале: Лукашенко призвал уйти от доллара при расчётах внутри ЕАЭС

15:15 21.05.2021 Государства — члены Евразийского экономического союза способны продемонстрировать единство и обеспечить самодостаточность ЕАЭС. Реализация ими наднациональных мер позволяет заложить основы для устойчивого экономического роста союза, уверен Александр Лукашенко. Об этом он заявил 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). «Предыдущий непростой год показал, что реализация именно наднациональных, совместных мер поддержки экономической активности позволяет не только сгладить последствия кризисов, но и заложить основы структурных изменений для экономического роста в будущем», — отметил он в своём докладе. Читайте подробнее: Лукашенко о ЕАЭС: «Мы законопатили наших людей в национальных границах»

15:20 21.05.2021 «Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами», — заявил 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Александр Лукашенко. Он акцентировал внимание на важности активизации формирования общих рынков энергоресурсов ЕАЭС. «Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе. Для достижения целей, определенных принятой ранее стратегией, очень важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов», — отметил Лукашенко в своём докладе. Читайте подробнее: Лукашенко анонсировал принятие в ЕАЭС «серьезного политического решения»

15:38 21.05.2021 О всемерной поддержке работы по снятию барьеров, сокращению изъятий и ограничений, а также недопущению возникновения новых препятствий на внутреннем рынке союза и обеспечении продовольственной безопасности рассказал в своём докладе 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Александр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко рассказал о барьерах в ЕАЭС и о продовольственной безопасности

16:52 21.05.2021 Заседание Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021 . Цитата из трансляции. akorda.kz.

16:58 21.05.2021 Александр Лукашенко призвал активнее сопрягать ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Об этом он заявил в своём докладе 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «При всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь», — сказал Лукашенко. — Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость. Мы слишком медленно движемся. Нужно определить конкретные проекты». Об этом: ЕАЭС в альянсе с КНР станет центром евразийского партнёрства — Лукашенко

17:50 21.05.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021 . kremlin.ru

19:38 21.05.2021 Заседание Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021 . Цитата из трансляции. akorda. kz

20:37 21.05.2021 Президент Киргизии отметил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и поддержания стабильности в первую очередь следует обеспечить широкий доступ к вакцинам всем гражданам ЕАЭС. Читайте также: Глава Киргизии предлагает обеспечить доступ к вакцинам всем гражданам ЕАЭС

21:50 21.05.2021 Президент Киргизии заявил о необходимости реализации в ЕАЭС скоординированной энергетической политики с недискриминационными подходами. Об этом: Киргизия хочет получить доступ к российскому рынку газа

22:53 21.05.2021 Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. kremlin.ru

07:09 Президент Кубы Мигель Диас-Канель на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 05 2021. Цитата из трансляции. Источник: akorda. kz

09:43 И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Цитата из трансляции. Источник: akorda. kz

12:08 Заседание Высшего Евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. Источник: akorda.kz.

13:26 Нурсултан Назарбаев. Цитата из трансляции. Источник: akorda. kz