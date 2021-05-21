Бишкек, , 20:37 — REGNUM Киргизия придерживается политики приоритета либерализации при формировании общего рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета сегодня, 21 мая.

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По словам главы государства, помимо возможности свободного передвижения и трудоустройства, для трудящихся и членов их семей, проживающих в странах ЕАЭС, нужно расширить возможности доступа к современным стандартам здравоохранения, образования и соцзащиты.

Вместе с тем Жапаров отметил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и поддержания стабильности в первую очередь следует обеспечить широкий доступ к вакцинам всем гражданам Союза.

«Киргизия всецело поддерживает сотрудничество государств-членов ЕАЭС в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения и готова активно участвовать в совместных мероприятиях», — подчеркнул он.