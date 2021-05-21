Бишкек, , 21:50 — REGNUM Нужно прилагать максимум усилий для наращивания объемов и обеспечения устойчивых торговых потоков на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета сегодня, 21 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета – все новости»

По словам главы государства, члены ЕАЭС должны четко понимать, что именно устранение барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке является ключевым дивидендом любой интеграции.

«Необходимо ускорить работу по совершенствованию системы, гарантирующей выполнение принятых обязательств и договоренностей путем наделения Евразийской экономической комиссии соответствующими полномочиями. Также надо форсировать движение в сторону формирования и введения в действие полноформатных общих рынков, предусмотренных Договором о Союзе», — подчеркнул он.

Говоря об общем рынке энергоресурсов, Жапаров сообщил, что киргизская сторона придерживается принципиальной позиции о необходимости скоординированной энергетической политики с недискриминационными подходами.

«В частности, уверены, что формирование общего рынка газа является неотъемлемой частью экономической интеграции в рамках Союза. Это существенная составляющая нашей энергетической безопасности», — подытожил президент Киргизии.