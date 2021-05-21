Нур-Султан, 21 мая 2021, 12:37 — REGNUM Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началось заседание глав государств Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «Казинформ».
Ожидается, что главы стран Евразийского экономического союза рассмотрят вопросы об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов на 2021−2022 годы.
Участники экономического совета также обсудят сотрудничество в сфере производства лекарств и фармацевтических субстанций для медицинского применения. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.