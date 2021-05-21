Москва, 21 мая 2021, 13:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами.
Российский лидер подчеркнул, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система и приложение «Работа без границ», которое позволит онлайн оформлять все документы, необходимые для трудоустройства.
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Как сообщало ИА REGNUM, на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске 20 мая глава ФСИН Александр Калашников предложил нехватку рабочей силы на крупных объектах устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. По его словам, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.
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