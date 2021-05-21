Минск, , 16:58 — REGNUM Александр Лукашенко призвал активнее сопрягать ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Об этом он заявил в своём докладе 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«При всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь», — сказал Лукашенко. — Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость. Мы слишком медленно движемся. Нужно определить конкретные проекты».

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Сейчас в диалоге с китайскими партнёрами следует сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров, уверен белорусский политик. Он отметил: «Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. В отношении продовольствия необходимо оптимизировать ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль».

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«Вы знаете, что КНР всегда проявляла и будет проявлять интерес к нашему союзу. Но и у нас к этому огромному рынку большой интерес. И надо сказать, что в отличие от других союзов и стран Китай открыт для нас. Мы это ощущаем, находясь гораздо дальше, чем, допустим, Казахстан и Киргизия от Китая. Он открывается. Поэтому надо интенсивнее завязываться с Китаем, особенно в сфере торговли», — заявил Лукашенко.

Читайте о белорусском опыте в сюжете: КБИП «Великий Камень»Он также считает нужным активизировать переговорные процессы по заключению соглашений о зоне свободной торговли. Лукашенко уверен, что особенно это касается Египта, который может стать ЕАЭС плацдармом для продвижения торгово-экономических интересов в Африке.