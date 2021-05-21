Минск, , 14:44 — REGNUM Во внутренней торговле углеводородами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) следует отказаться от расчётов в долларах. Об этом 21 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьёзного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что в Минске приветствуют развитие общего платёжного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчётам в национальных валютах.

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По его словам, одна из первостепенных задач в ЕАЭС — проработка скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчётов.

Президент Белоруссии также считает важным продолжать работу по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств ЕАЭС и дальнейшему построению общего финансового рынка.

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