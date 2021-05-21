Ново-Огарево, Московская область, , 13:35 — REGNUM Странам ЕАЭС необходимо улучшать координацию в проведении внутренней политики ради достижения более высоких макроэкономических показателей. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Конечно, на наш взгляд, необходимо наращивать усилия стран ЕАЭС по координации политики в сфере экономического развития и решения насущных социальных проблем. В том числе вызванных пандемией», — заявил Путин.

«Механизмы интеграции должны работать максимально эффективно, способствовать росту взаимных торговых и инвестиционных связей, промышленной кооперации. Только так мы сможем добиться улучшения макроэкономических показателей, а тем самым и повышения уровня жизни наших граждан», — указал он.