Ново-Огарево, Московская область, , 13:22 — REGNUM Страны ЕАЭС особое внимание уделяют сотрудничеству в области лекарственной безопасности. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«С учётом нынешних обстоятельств, считаем важным уделить особое внимание сотрудничество в области лекарственной безопасности. Кстати говоря, лекарственные препараты появились отечественные, весьма эффективные в борьбе с коронавирусом», — заявил Путин.

До конца года эксперты ЕАЭС должны подготовить плане мероприятий по обеспечению наших стран стратегически значимыми лекарственными препаратами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний, подчеркнул президент.

«Речь идёт о том, чтобы в ближайшей перспективе организовать производство эффективных и доступных лекарств в ЕАЭС в объёмах, достаточных для удовлетворения потребностей национальных систем здравоохранения», — указал он.