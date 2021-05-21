Гавана, , 14:34 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осудил политику Соединенных Штатов по отношению к России. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

«Хочу выразить наше самое решительное осуждение в связи с необоснованными односторонними санкциями, примененными США к Российской Федерации» — сказал он.

Также Бермудес осудил непрекращающиеся кампании западных стран по дискредитации Белоруссии, попытки дестабилизировать республику и попытки покушения на президента Александра Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), Александр Лукашенко отметил, что так называемый «коллективный Запад» не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке, применяет «санкционный прессинг» к неугодным странам.

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