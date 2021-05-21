Ново-Огарево, Московская область, , 13:30 — REGNUM Россия продолжит работу над упрощением трудоустройства мигрантов из стран ЕАЭС. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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"Совместный проект по созданию цифровой платформы «Путешествую без COVID-19», реализуемый при содействии Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития…, по-моему, наши армянские коллеги и выступали с этой инициативой», — заявил Путин.

Цель проекта — облегчение взаимных поездок граждан наших стран, существенное ускорение процедур пересечения государственных границ при соблюдении санитарных норм и с учётом текущей эпидемиологической ситуации.

«Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран. И, конечно, в первую очередь из государств-членов ЕАЭС», — указал президент.

«В ближайшее время нами будут запущены унифицированная интернет-система работы без границ и соответствующее мобильное приложение, которое позволит в онлайн-режиме оформлять все документы, требующиеся для трудоустройства», — подчеркнул Путин.