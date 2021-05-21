Ново-Огарево, Московская область, , 13:17 — REGNUM Россия продолжит передавать странам ЕАЭС в полной мере технологию производства «Спутник V». Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Выпуск «Спутник V» успешно локализован, здесь коллеги уже говорили, и в Казахстане, и в Белоруссии. Россия — единственная страна, которая передаёт технологии вакцины», — заявил Путин.

«Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии», — указал он.