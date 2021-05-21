Ново-Огарево, Московская область, , 13:41 — REGNUM Несмотря на вызванные пандемией трудности товарооборот между государствами-членами ЕАЭС в январе-марте 2021 года увеличился на 17%. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета — все новости»

"Безусловно, внимания требуют вопросы укрепления единого общего рынка — коллеги здесь уже говорили об этом: устранении ненужных ограничений и барьеров на пути торговли товарами и услугами. Работа на этом участке идёт последовательно, целенаправленно. В результате, даже несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между государствами-членами ЕАЭС в январе-марте текущего года увеличился на 17%», — заявил Путин.

Россия поддерживает подготовленные к утверждению на сегодняшней встрече основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2021−2022 годы, указал он.

«Как представляется, этот документ весьма содержательный, и реализация предложенных мер будет способствовать не только стабилизации экономик наших стран, но и их выводу на траекторию роста», — подчеркнул президент.