Ново-Огарево, Московская область, , 13:14 — REGNUM России удалось выпустить три собственные вакцины, которые принесут пользу в том числе другим странам, входящим в состав Евразийского экономического союза. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Вполне естественно, что в наших дискуссиях ключевое, приоритетное место занимает тематика взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса, в преодолении её социально-экономических последствий», — заявил Путин.

«Что касается России, то вы знаете: нам удалось достаточно создать три собственные и весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса. Скоро будет запущена в оборот четвёртая вакцина, «Спутник-лайт». Наши соответствующие службы занимаются вакцинацией российских граждан и достаточно активно идёт работа», — указал он.