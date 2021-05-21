Нур-Султан, , 13:16 — REGNUM Торгово-экономические барьеры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), возникшие в период пандемии, могут сохраниться при восстановлении торгово-экономической активности. Об этом 21 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Есть опасения, что в период восстановления торгово-экономической активности барьеры не уйдут сами по себе», — сказал глава государства. Он отметил, что барьеры ограничивают потенциал экономического роста ЕАЭС.

Токаев назвал неэффективной деятельность комиссии по устранению барьеров в ЕАЭС. По его мнению, комиссия борется с последствиями решений, принимающихся на национальном уровне.

Более «просоюзную» позицию должны выражать министерства, отвечающие за экономическую интеграцию. Это необходимо делать на этапе разработки национальных законов, считает Токаев.

Он также предложил подумать над созданием национальных систем мониторинга барьеров и соответствие внутренних законов нормам ЕАЭС.