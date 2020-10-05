Пожары, начавшиеся ранее в Ростовской области, продолжают бушевать. Если раньше площадь, охваченная огнём, составляла 156 га, то по состоянию на 1 октября пожары перекинулись уже на 270 га леса. Огненная стихия охватила и соседнюю Воронежскую область. Так, в результате загорания травы и лесной подстилки в посёлке Николаевка Павловского муниципального района сгорело 50 строений. В регион уже направлены 150 спасателей и авиация. О том, как складывается ситуация с пожарами в регионах, рассказывает ИА REGNUM.

Лесной пожар

10:11 01.10.2020 О чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и сильного ветра спасатели предупреждали жителей Воронежской области 30 сентября. К сожалению, прогноз оправдался. Об этом: Ветер и засуха: в Воронежской области опасаются новых пожаров

10:12 01.10.2020 Уже с середины дня 30 сентября сообщения о крупных пожарах стали приходить из районов Воронежской области. По теме: В Воронежской области горит 5 га сухой травы и лесной подстилки

10:13 01.10.2020 В Острогожском районе сгорело пять нежилых дач. Об этом: В Воронежской области травяной пожар перекинулся на дачи

10:14 01.10.2020 В Лискинском районе из-за опасно подошедшей линии пожара пришлось эвакуировать санаторий «Жемчужина Дона». Подробнее: В Воронежской области из-за пожара эвакуируют санаторий

10:15 01.10.2020 30 сентября лесной пожар в Лискинском районе охватил 30 га. Об этом: Под Воронежем горит 30 га леса

10:16 01.10.2020 В Павловском районе огонь уничтожил более двух десятков жилых домов и почти три десятка других строений. Об этом: В Воронежской области природный пожар уничтожил жилые дома

10:17 01.10.2020 Жителей успели эвакуировать, сегодня, 1 октября, с погорельцами встретится губернатор Воронежской области. Об этом: В Воронежской области огонь уничтожил 50 строений

10:19 01.10.2020 По данным на утро 1 октября, сотрудники МЧС отбили от огня шесть населенных пунктов в Воронежской области. Читайте подробнее: В Воронежской области отбили от огня шесть населённых пунктов

10:20 01.10.2020 На помощь воронежским пожарным направлены группировки спасателей из шести регионов Центрального федерального округа. В Воронежскую область также отправлено два самолёта для тушения пожаров с воздуха. По теме: Тушить пожары под Воронежем будут спасатели из шести регионов

10:24 01.10.2020 В Константиновске Ростовской области загорелись два жилых дома. Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 400 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 сентября. Подробнее: В Ростовской области загорелись два жилых дома

10:26 01.10.2020 В Ростовской области вспыхнул крупный пожар на территории Цимлянского участкового лесничества. Как уточнили ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 30 сентября, борьбу с огненной стихией осложнял сильный ветер, который раздувает пламя. Подробнее: В Ростовской области вспыхнул крупный лесной пожар

10:28 01.10.2020 В Ростовской области в течение дня 30 сентября вспыхнуло более сотни пожаров. На помощь донским спасателям выехали коллеги из Краснодарского, Ставропольского краев и Волгоградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Читайте по теме: В Ростовской области за день вспыхнуло более сотни пожаров

10:29 01.10.2020 Площадь лесного пожара в Цимлянском лесничестве (Ростовская область) к вечеру 30 сентября увеличилась до 66 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Подробнее: Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 66 га

10:30 01.10.2020 В Ростовской области 30 сентября вспыхнуло 128 пожаров. К вечеру было ликвидировано более 90 возгораний, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России. Подробнее читайте здесь: В Ростовской области число вспыхнувших за день пожаров достигло 128

10:30 01.10.2020 Общая площадь пожаров, вспыхнувших 30 сентября в Константиновске Ростовской области, достигла 4000 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Читайте по теме: Площадь пожаров в Константиновске Ростовской области достигла 4000 кв. м

10:31 01.10.2020 В Ростовской области площадь пожара, который вспыхнул на территории Цимлянского лесничества, превышает 280 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября. Читайте также: Площадь лесного пожара в Ростовской области превысила 280 га

10:32 01.10.2020 Почти 700 человек привлечены к борьбе с пожарами, бушующими в Ростовской области с 30 сентября. В настоящее время продолжают действовать лесной пожар в Цимлянском районе и травяной пожар в Октябрьском районе. Об этомИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября. Читайте по теме: Около 700 человек борются с огнём в Ростовской области

10:39 01.10.2020 В Чувашии ликвидированы два лесных пожара, произошедших накануне на территориях Сосновского лесничества в Заволжье, недалеко от поселка Октябрьский, и Первомайского лесничества в Алатырском районе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Чувашии. Читайте также: В Чувашии за сутки произошли два лесных пожара

10:42 01.10.2020 В Чувашии с 7 октября отменяют особый противопожарный режим, который действовал на территории региона с 31 марта. Ранее сообщалось о небывалом масштабе травяных пожаров: по сравнению с прошлым годом их число ниже, но площадь возгорания «намного больше». Местные власти утверждают, что «такого никогда не было». Читайте также: В Чувашии отменяют особый противопожарный режим

10:55 01.10.2020 Обстановка в Воронежской области с пожарами остаётся напряжённой, на ликвидации пожаров работает всего более 300 человек. Самая сложная ситуация — в Павловском, Лискинском, Острогожском районах области. Сегодня в Воронежскую область прибудет помощь из соседних регионов — более 200 человек и 60 единиц техники, рассказал начальник управления пожаротушения Главного управления МЧС России по Воронежской области Алексей Чикунов.

10:57 01.10.2020 В Ростовской области несколько сотен спасателей не только ведут борьбу с огнём, но и ликвидируют последствия ураганного ветра, который повалил десятки деревьев. Опубликованы фотоснимки с места происшествий. Подробности в материале: В Ростовской области спасатели борются с огнём и последствиями урагана

11:11 01.10.2020 Лесные пожары на территории четырёх лесничеств зафиксированы в Воронежской области за 30 сентября. В целом ситуация с пожарами в регионе остаётся тяжёлой, она осложняется и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Читайте также: В Воронежской области горит более 150 га леса

11:31 01.10.2020 Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Воронежской области из-за пожаров с 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области. Читайте также: В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожаров

11:41 01.10.2020 Пожары в Ростовской области. Фото: 61.mchs.gov.ru

11:45 01.10.2020 Прокурор Воронежской области Александр Гулягин выехал в Павловский район.

11:53 01.10.2020 Мобильную приёмную прокуратуры Воронежской области создадут в Павловском районе региона для приёма граждан, потерявших имущество в результате крупного природного пожара. Поручение дал губернатор региона Александр Гулягин в ходе выезда в Павловский район 1 октября, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Михаил Усов. Читайте подробнее: В Воронежской области для погорельцев откроют приёмную прокуратуры

12:01 01.10.2020 Жителям, потерявшим дома из-за природного пожара в Павловском районе Воронежской области, власти обещают построить новое жильё. Об этом говорилось 1 октября на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с погорельцами . Об этом: Воронежские власти построят новое жильё для погорельцев

12:14 01.10.2020 На время строительства новых домов жители посёлка Николаевка Павловского района смогут жить в благоустроенных домах и квартирах Павловского района, пенсионеры и неработающие граждане, по желанию, смогут разместиться в санаториях региона. Об этом сообщается по итогам встречи губернатора Александра Гусева с жителями Николаевки, потерявшими дома и имущества из-за пожара. Читайте подробнее: Воронежская область выделит 60 млн рублей на помощь погорельцам

12:19 01.10.2020 Пожары в Воронежской области. Фото: 36.mchs.gov.ru

12:39 01.10.2020 В Воронежской области на борьбу с пожарами привлечены самолёты Бе-200 и Ил-76, а также вертолёт Ка-32 МЧС России. Читайте также: В Воронежской области лесные пожары тушат с воздуха

12:39 01.10.2020 Привлечь авиацию к тушению пожаров в Ростовской области в настоящее время невозможно из-за погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Воронежской области 1 октября. Читайте подробнее: В Ростовской области ветер мешает привлечь авиацию к тушению пожаров

12:55 01.10.2020 [[[video-0]]] Решения губернатора Александра Гусева на встрече с погорельцами Николаевки Павловского района. Воронежская область. govvrn36

13:00 01.10.2020 В Ростовской области за сутки 30 сентября вспыхнуло 234 пожара. Площадь возгораний превысила 420 гектаров. Эти данные привели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности, которое провёл донской губернатор 1 октября. Об этом: В Ростовской области 234 пожара распространились на площади 420 га

13:32 01.10.2020 В Ростовской области в результате пожаров, вспыхнувших 30 сентября, две семьи лишились крова. Это жители Константиновского района, чьи дома повредила огненная стихия. Подробности в материале: В Ростовской области две семьи лишились крова из-за пожаров

13:36 01.10.2020 В Ростовской области осложнилась ситуация на землях Цимлянского участкового лесничества, где вторые сутки полыхает пожар. По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, огонь распространился на площади более 308 гектаров, передаёт ИА REGNUM 1 октября. Подробности в материале: Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 310 га

14:02 01.10.2020 В Ростовской области в связи с лесным пожаром и плохой видимостью ограничено движение по трассе Шахты — Цимлянск — Суровикино. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 1 октября. Читайте также: В районе лесного пожара в Ростовской области ограничили движение

14:15 01.10.2020 В Белгородской области, соседней с Воронежской, за сутки ликвидировали 28 ландшафтных пожаров — преимущественно горела трава и камыш, общая площадь пожаров составила 50 га. В одном случае огонь перешёл на надворную постройку: в Лесноуколовском сельском поселении Красненского района огонь уничтожил сарай.

14:25 01.10.2020 Губернатору Ростовской области Василию Голубеву будут докладывать о ситуации с ликвидацией пожаров на Дону каждые два часа.

14:25 01.10.2020 Пожары в Ростовской области. Фото: 61.mchs.gov.ru

14:49 01.10.2020 Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа подключились к тушению природных пожаров в Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в пресс-службе Западного военного округа. Подробности в материале: Военная авиация подключилась к тушению пожаров в Воронежской области

15:20 01.10.2020 Более 290 га составляет площадь пожаров в трёх районах Воронежской области по данным на 14:00 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Читайте подробнее: В Воронежской области площадь пожаров увеличилась до 290 га

16:01 01.10.2020 Природный пожар. Воронежская область [36.mchs.gov

16:26 01.10.2020 Учитывая сложную обстановку в Воронежской и Ростовской областях, по решению главы МЧС России Евгения Зиничева в регионы направлены дополнительные аэромобильные группировки сил и средств МЧС России. В Ростовскую область дополнительно привлечены 228 человек и 52 единицы техники из Краснодарского, Ставропольского ГУ МЧС России, а также Донского спасательного центра, сообщалось на селекторном совещании по оперативной обстановке.

16:27 01.10.2020 Уголовное дело по факту пожара в селе Николаевка Павловского района Воронежской области, в результате которого сгорел 21 жилой дом, возбуждено следственными органами 1 октября. Дело возбуждено по статье о халатности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России. Читайте также: Воронежский СК возбудил дело из-за пожара, уничтожившего жилые дома

17:02 01.10.2020 В Ростовской области к тушению лесного пожара в Цимлянском районе привлекли самолёт Ил-76 МЧС России. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Об этом: Самолёт Ил-76 подключился к тушению лесного пожара в Ростовской области

17:09 01.10.2020 Сухая растительность горит в районе посёлка Микоян Городищенского района Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 13:37 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. Читайте подробнее: В Волгоградской области горит сухая трава: есть угроза дачам

17:12 01.10.2020 Губернатор Воронежской области поставил задачу как можно быстрее проверить все линии электропередачи, которые могут стать причиной ландшафтных пожаров, и провести необходимые работы, чтобы не допустить обрыва проводов.

17:20 01.10.2020 Проверить состояние линий электропередачи на территории Воронежской области и провести работы по недопущению обрывов поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев после крупного пожара в Павловском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 1 октября. Читайте также: В Воронежской области из-за опасности лесных пожаров проверят состояние ЛЭП

18:09 01.10.2020 Пожарная машина на тушении природного пожара. Воронежская область [36.mchs.gov.ru]

18:31 01.10.2020 Из Калуги в Воронежскую область 1 октября отправился сводный отряд территориального пожарно-спасательного гарнизона. Калужане вместе со своими коллегами из других регионов окажут помощь в ликвидации природных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Об этом: Калужане окажут Воронежской области в борьбе с лесными пожарами

19:40 01.10.2020 Как сообщает МЧС России 1 октября, усилия группировки РСЧС из почти 700 человек и 200 единиц техники направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты в Цимлянском районе, где происходит горение лесного массива на площади 280 га. К выполнению задач после снижения ветровой нагрузки приступит авиация МЧС России и Росгвардии.

20:11 01.10.2020 Пожары в Ростовской области [61.mchs.gov.ru]

20:12 01.10.2020 В Воронежской области сотрудники МЧС продолжают бороться с лесными пожарами, по данным на 19:00, крупные природные пожары действуют в трёх районах области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Всего на данный момент зарегистрировано 63 вызова пожарной охраны. Подробности в материале: Пожары в Воронежской области: горит Новохопёрский заповедник

20:32 01.10.2020 В Ростовской области в течение дня 1 октября вспыхнуло 174 пожара, большинство из них в настоящее время ликвидированы. Подробности в материале: В Ростовской области вспыхнуло ещё 174 пожара

20:40 01.10.2020 В Каменском районе Ростовской области из-за угрозы распространения огня эвакуированы жители хутора Муравлёв. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября. Подробности в материале: В Ростовской области загорелись жилые дома хуторян

21:15 01.10.2020 В Воронежскую область для борьбы с природными пожарами дополнительно направлены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей и Тульского спасательного центра МЧС России. Всего от РСЧС привлекается 406 человек и 123 единицы техники. Самолётами Бе-200-ЧС и Ил-76 и вертолетом Ка-32 совершено 24 сброса воды общим весом 157 тонн, сообщает МЧС России 1 октября.

21:45 01.10.2020 Пожарный вертолёт на тушении природного пожара. Воронежская область [36.mchs.gov.ru]

22:18 01.10.2020 МЧС России сообщает, что на контроле находится ситуация с природными пожарами в Белгородской и Волгоградской областях. Перехода огня на лесной фонд и жилой сектор в настоящее время не допущено.

22:19 01.10.2020 По данным МЧС России, в настоящее время в Белгородской области действует один травяной пожар на площади 800 кв. м в Шебекинском городском округе. Всего же за сутки было ликвидировано 28 очагов. Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Белгородской области продолжают нести дежурство в усиленном режиме, также с огнем борются сотрудники Управления лесами, Лесопожарного центра, добровольные пожарные команды и дружины и представители территориальных администраций. Всего для тушения возникших пожаров была создана группировка сил и средств РСЧС в составе 649 человек и 170 единиц техники.

22:21 01.10.2020 В Ростовской области восстановили движение на автодороге Ростов — хутор Рогожкино. Временное ограничение было связано с задымлением и плохой видимостью из-за ландшафтного пожара. Читайте подробнее: В Ростовской области восстановили движение по региональной трассе

22:24 01.10.2020 По информации управления МЧС России по Ростовской области, в настоящее время в районе хутора Рогожкино (Азовский район) горит сухостой. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении ландшафтного пожара задействовано 50 человек и 11 единиц техники.

22:31 01.10.2020 В Волгоградской области пройдёно огнём всего более 100 га травы. На данный момент действует пожар на площади 4,4 Га. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Даниловском районе. Происходит активное горение 400 метров по фронту. В Нехаевском и Котельниковском муниципальных районах Волгоградской области возгорания ликвидированы. Для мониторинга обстановки задействованы беспилотные летательные аппараты, для выявления очагов пожаров — данные космического мониторинга, сообщает МЧС РФ 1 октября.

22:31 01.10.2020 Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

22:38 01.10.2020 По оперативному прогнозу МЧС РФ на 2 октября, увеличение выявления термических аномалий, единичных очагов природных пожаров (в т.ч. палов сухой растительности), количества очагов и площадей природных пожаров (несоблюдение требований пожарной безопасности, высокий класс пожарной опасности, порывистый ветер), прогнозируется: в Дальневосточном федеральном округе (Якутия и Магаданская область); в Сибирском федеральном округе (Алтай и Тува, Иркутская и Томская области); в Приволжском федеральном округе (Мордовия и Башкирия, Нижегородская, Саратовская и Оренбургская области); в Центральном федеральном округе (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Рязанская, Тульская и Тамбовская области); в Южном федеральном округе (Астраханская, Волгоградская и Ростовская области); в Северо-Кавказском федеральном округе (Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня, Ставропольский край).

22:57 01.10.2020 Тушение природного пожара. Воронежская область [36.mchs.gov.ru]

23:04 01.10.2020 Пожарным удалось локализовать один из трёх крупных природных пожаров в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Об этом: В Воронежской области локализован природный пожар на 166 га

23:38 01.10.2020 В Ростовской области для жителей хутора Муравлёв Каменского района, покинувших свои дома из-за угрозы распространения огня, организован пункт временного размещения на 100 человек в станице Калитвинской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 1 октября. Об этом: В Ростовской области развернули пункт временного размещения для хуторян

23:47 01.10.2020 В Ростовской области сохраняется сложная ситуация с природными пожарами, в том числе полыхающими на Дону более суток. Применить авиацию к борьбе с огненной стихией мешает сильный ветер, уточнил глава региона Василий Голубев, прибывший в Каменский район 1 октября. Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Вертолёты при таком ветре работать не могут»

23:55 01.10.2020 Сильный ветер, бушующий вторые сутки в Ростовской области, осложняет ситуацию с пожарами. В течение дня 1 октября на Дону зарегистрировано свыше 200 возгораний, сообщил глава региона Василий Голубев, прибывший в Каменский район. Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Ситуация с пожарами остаётся пока сложной»

07:07 02.10.2020 Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

07:38 02.10.2020 Воронежская и Ростовская области продолжают пылать уже неделю, местные жители рассказывают: «Ужас! Как в кино каком-то, как апокалипсис! Ничего не видно, все горит. Пытались выехать из деревни, но нигде не проедешь. Даже кладбище горит!». Цитата dimsmirnov175.

07:42 02.10.2020 Что имел ввиду министр МЧС, когда 29 сентября докладывал Путину, что в Воронежской и Ростовской области все пожары ликвидированы? Цитата dimsmirnov175.

08:21 02.10.2020 В Ростовской области продолжается борьба с двумя лесными пожарами, площадь которых составляет 430 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 октября. Читайте также: В Ростовской области два лесных пожара бушуют на площади 430 га

08:54 02.10.2020 Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

08:59 02.10.2020 Вот так сейчас выглядит село Николаевка Воронежской области. Почерневшая от огня земля и десятки сгоревших зданий. Причиной ландшафтного пожара стал обрыв проводов линии электропередачи. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все ЛЭП на наличие поломок, чтобы не допустить обрыва проводов. Встретившись с жителями села, он пообещал восстановить все сгоревшие дома. Цитата Lshot.

09:15 02.10.2020 Два из трёх крупных природных пожаров на территории Воронежской области локализованы по состоянию на 07:00 2 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Читайте также: В Воронежской области локализовали два из трёх крупных пожаров

10:32 02.10.2020 Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

12:50 02.10.2020 В Ростовской области площадь лесного пожара в Каменском районе составляет 148 га, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 октября. Об этом: В Ростовской области площадь одного из лесных пожаров составляет 148 га

14:18 02.10.2020 В охваченную пожарами и разрушенным сельским хозяйством Ростовскую область прибыл Михаил Мишустин. Цитата из канала «Вы слушали маяк».

14:53 02.10.2020 В Ростовской области ликвидирован один из двух лесных пожаров. Борьба с огнём окончена в Каменском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 октября. Читайте также: В Ростовской области ликвидировали пожар в каменском лесу

15:28 02.10.2020 В ночь на 2 октября огнеборцы боролись с пожаром на территории хутора Саблино Курского района. Горел камыш и растительность на площади около 7 га.

15:50 02.10.2020 Огонь оставил выжженные земли возле села Бабяково Воронежской области.

15:54 02.10.2020 В Ростовской области удалось локализовать пожар, третьи сутки бушующий в Цимлянском лесничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 октября. Об этом: В Ростовской области удалось локализовать пожар в Цимлянском лесничестве

16:04 02.10.2020 ГУ МЧС Ростовской области: локализован пожар на площади 347 га.

16:54 02.10.2020 ГУ МВД по Воронежской области официально опровергла данные о том, что пожары в Воронеже произошли по причине поджогов, произведенных неизвестными, передвигающимися на мотоциклах. Об этом 2 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления. Подробности в материале: Воронежская полиция опровергла данные о «байкерах-поджигателях»

17:08 02.10.2020 В Ростовской области удалось локализовать ещё один лесной пожар, вспыхнувший 1 октября в Белокалитвинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 2 октября. Читайте подробнее: В Ростовской области локализован ещё один лесной пожар

17:35 02.10.2020 Более 500 тонн воды сброшено авиацией МЧС России на очаги природных пожаров в Воронежской области 2 октября. Всего в регионе с 30 сентября произошло пять крупных ландшафтных пожаров, на вечер 2 октября действует три пожара в Новохопёрском, Павловском и Лискинском районах, общей площадью 356,5 га, два пожара удалось локализовать. Читайте подробнее: В Воронежской области на лесные пожары сбросили 500 тонн воды

18:04 02.10.2020 Локализован лесной пожар в Цимлянском районе. Ростовская область. минприродыро. рф

19:02 02.10.2020 Помощь Ростовской области в борьбе с лесными пожарами пообещал российский премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров 2 октября с губернатором Василием Голубевым. Подробности в материале: Мишустин пообещал помочь Ростовской области бороться с пожарами

19:10 02.10.2020 Постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев 2 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: В Воронежской области запретили посещение лесов

19:47 02.10.2020 «Предлагаем всем сельским жителям, особенно в маленьких населенных пунктах, самоорганизовываться и создавать дежурные группы по 2−3 человека, которые будут патрулировать территорию и, по возможности, предотвращая загорания в начальной стадии, сообщать о них на телефон 101. Держать за руку дураков со спичками. Только так мы сможем избежать крупных пожаров — «ловить» огонь в самом начале. Пожарная охрана — это все мы. Беда пришла одна на всех», — обращается ГУ МЧС по Воронежской области к жителям региона. Читайте подробнее: «Держать дураков со спичками»: Воронежское МЧС обратилось к жителям