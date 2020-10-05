Снова огонь: пожары в Ростовской и Воронежской областях – все новости
О чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и сильного ветра спасатели предупреждали жителей Воронежской области 30 сентября. К сожалению, прогноз оправдался.
Об этом: Ветер и засуха: в Воронежской области опасаются новых пожаров
Уже с середины дня 30 сентября сообщения о крупных пожарах стали приходить из районов Воронежской области.
По теме: В Воронежской области горит 5 га сухой травы и лесной подстилки
В Острогожском районе сгорело пять нежилых дач.
Об этом: В Воронежской области травяной пожар перекинулся на дачи
В Лискинском районе из-за опасно подошедшей линии пожара пришлось эвакуировать санаторий «Жемчужина Дона».
Подробнее: В Воронежской области из-за пожара эвакуируют санаторий
30 сентября лесной пожар в Лискинском районе охватил 30 га.
Об этом: Под Воронежем горит 30 га леса
В Павловском районе огонь уничтожил более двух десятков жилых домов и почти три десятка других строений.
Об этом: В Воронежской области природный пожар уничтожил жилые дома
Жителей успели эвакуировать, сегодня, 1 октября, с погорельцами встретится губернатор Воронежской области.
По данным на утро 1 октября, сотрудники МЧС отбили от огня шесть населенных пунктов в Воронежской области.
Читайте подробнее: В Воронежской области отбили от огня шесть населённых пунктов
На помощь воронежским пожарным направлены группировки спасателей из шести регионов Центрального федерального округа. В Воронежскую область также отправлено два самолёта для тушения пожаров с воздуха.
По теме: Тушить пожары под Воронежем будут спасатели из шести регионов
В Константиновске Ростовской области загорелись два жилых дома. Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 400 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 сентября.
В Ростовской области вспыхнул крупный пожар на территории Цимлянского участкового лесничества. Как уточнили ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 30 сентября, борьбу с огненной стихией осложнял сильный ветер, который раздувает пламя.
Подробнее: В Ростовской области вспыхнул крупный лесной пожар
В Ростовской области в течение дня 30 сентября вспыхнуло более сотни пожаров. На помощь донским спасателям выехали коллеги из Краснодарского, Ставропольского краев и Волгоградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Читайте по теме: В Ростовской области за день вспыхнуло более сотни пожаров
Площадь лесного пожара в Цимлянском лесничестве (Ростовская область) к вечеру 30 сентября увеличилась до 66 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Подробнее: Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 66 га
В Ростовской области 30 сентября вспыхнуло 128 пожаров. К вечеру было ликвидировано более 90 возгораний, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.
Подробнее читайте здесь: В Ростовской области число вспыхнувших за день пожаров достигло 128
Общая площадь пожаров, вспыхнувших 30 сентября в Константиновске Ростовской области, достигла 4000 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Читайте по теме: Площадь пожаров в Константиновске Ростовской области достигла 4000 кв. м
В Ростовской области площадь пожара, который вспыхнул на территории Цимлянского лесничества, превышает 280 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.
Читайте также: Площадь лесного пожара в Ростовской области превысила 280 га
Почти 700 человек привлечены к борьбе с пожарами, бушующими в Ростовской области с 30 сентября. В настоящее время продолжают действовать лесной пожар в Цимлянском районе и травяной пожар в Октябрьском районе. Об этомИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.
Читайте по теме: Около 700 человек борются с огнём в Ростовской области
В Чувашии ликвидированы два лесных пожара, произошедших накануне на территориях Сосновского лесничества в Заволжье, недалеко от поселка Октябрьский, и Первомайского лесничества в Алатырском районе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Чувашии.
Читайте также: В Чувашии за сутки произошли два лесных пожара
В Чувашии с 7 октября отменяют особый противопожарный режим, который действовал на территории региона с 31 марта.
Ранее сообщалось о небывалом масштабе травяных пожаров: по сравнению с прошлым годом их число ниже, но площадь возгорания «намного больше». Местные власти утверждают, что «такого никогда не было».
Читайте также: В Чувашии отменяют особый противопожарный режим
Обстановка в Воронежской области с пожарами остаётся напряжённой, на ликвидации пожаров работает всего более 300 человек. Самая сложная ситуация — в Павловском, Лискинском, Острогожском районах области. Сегодня в Воронежскую область прибудет помощь из соседних регионов — более 200 человек и 60 единиц техники, рассказал начальник управления пожаротушения Главного управления МЧС России по Воронежской области Алексей Чикунов.
В Ростовской области несколько сотен спасателей не только ведут борьбу с огнём, но и ликвидируют последствия ураганного ветра, который повалил десятки деревьев. Опубликованы фотоснимки с места происшествий.
Подробности в материале: В Ростовской области спасатели борются с огнём и последствиями урагана
Лесные пожары на территории четырёх лесничеств зафиксированы в Воронежской области за 30 сентября. В целом ситуация с пожарами в регионе остаётся тяжёлой, она осложняется и сильным ветром с порывами до 20 м/с.
Читайте также: В Воронежской области горит более 150 га леса
Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Воронежской области из-за пожаров с 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.
Читайте также: В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Прокурор Воронежской области Александр Гулягин выехал в Павловский район.
Мобильную приёмную прокуратуры Воронежской области создадут в Павловском районе региона для приёма граждан, потерявших имущество в результате крупного природного пожара. Поручение дал губернатор региона Александр Гулягин в ходе выезда в Павловский район 1 октября, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Михаил Усов.
Читайте подробнее: В Воронежской области для погорельцев откроют приёмную прокуратуры
Жителям, потерявшим дома из-за природного пожара в Павловском районе Воронежской области, власти обещают построить новое жильё. Об этом говорилось 1 октября на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с погорельцами .
Об этом: Воронежские власти построят новое жильё для погорельцев
На время строительства новых домов жители посёлка Николаевка Павловского района смогут жить в благоустроенных домах и квартирах Павловского района, пенсионеры и неработающие граждане, по желанию, смогут разместиться в санаториях региона. Об этом сообщается по итогам встречи губернатора Александра Гусева с жителями Николаевки, потерявшими дома и имущества из-за пожара.
Читайте подробнее: Воронежская область выделит 60 млн рублей на помощь погорельцам
В Воронежской области на борьбу с пожарами привлечены самолёты Бе-200 и Ил-76, а также вертолёт Ка-32 МЧС России.
Читайте также: В Воронежской области лесные пожары тушат с воздуха
Привлечь авиацию к тушению пожаров в Ростовской области в настоящее время невозможно из-за погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Воронежской области 1 октября.
Читайте подробнее: В Ростовской области ветер мешает привлечь авиацию к тушению пожаров
Решения губернатора Александра Гусева на встрече с погорельцами Николаевки Павловского района. Воронежская область. govvrn36
В Ростовской области за сутки 30 сентября вспыхнуло 234 пожара. Площадь возгораний превысила 420 гектаров. Эти данные привели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности, которое провёл донской губернатор 1 октября.
Об этом: В Ростовской области 234 пожара распространились на площади 420 га
В Ростовской области в результате пожаров, вспыхнувших 30 сентября, две семьи лишились крова. Это жители Константиновского района, чьи дома повредила огненная стихия.
Подробности в материале: В Ростовской области две семьи лишились крова из-за пожаров
В Ростовской области осложнилась ситуация на землях Цимлянского участкового лесничества, где вторые сутки полыхает пожар. По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, огонь распространился на площади более 308 гектаров, передаёт ИА REGNUM 1 октября.
Подробности в материале: Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 310 га
В Ростовской области в связи с лесным пожаром и плохой видимостью ограничено движение по трассе Шахты — Цимлянск — Суровикино. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 1 октября.
Читайте также: В районе лесного пожара в Ростовской области ограничили движение
В Белгородской области, соседней с Воронежской, за сутки ликвидировали 28 ландшафтных пожаров — преимущественно горела трава и камыш, общая площадь пожаров составила 50 га. В одном случае огонь перешёл на надворную постройку: в Лесноуколовском сельском поселении Красненского района огонь уничтожил сарай.
Губернатору Ростовской области Василию Голубеву будут докладывать о ситуации с ликвидацией пожаров на Дону каждые два часа.
Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа подключились к тушению природных пожаров в Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в пресс-службе Западного военного округа.
Подробности в материале: Военная авиация подключилась к тушению пожаров в Воронежской области
Более 290 га составляет площадь пожаров в трёх районах Воронежской области по данным на 14:00 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Читайте подробнее: В Воронежской области площадь пожаров увеличилась до 290 га
Учитывая сложную обстановку в Воронежской и Ростовской областях, по решению главы МЧС России Евгения Зиничева в регионы направлены дополнительные аэромобильные группировки сил и средств МЧС России. В Ростовскую область дополнительно привлечены 228 человек и 52 единицы техники из Краснодарского, Ставропольского ГУ МЧС России, а также Донского спасательного центра, сообщалось на селекторном совещании по оперативной обстановке.
Уголовное дело по факту пожара в селе Николаевка Павловского района Воронежской области, в результате которого сгорел 21 жилой дом, возбуждено следственными органами 1 октября. Дело возбуждено по статье о халатности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.
Читайте также: Воронежский СК возбудил дело из-за пожара, уничтожившего жилые дома
В Ростовской области к тушению лесного пожара в Цимлянском районе привлекли самолёт Ил-76 МЧС России. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Об этом: Самолёт Ил-76 подключился к тушению лесного пожара в Ростовской области
Сухая растительность горит в районе посёлка Микоян Городищенского района Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 13:37 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Читайте подробнее: В Волгоградской области горит сухая трава: есть угроза дачам
Губернатор Воронежской области поставил задачу как можно быстрее проверить все линии электропередачи, которые могут стать причиной ландшафтных пожаров, и провести необходимые работы, чтобы не допустить обрыва проводов.
Проверить состояние линий электропередачи на территории Воронежской области и провести работы по недопущению обрывов поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев после крупного пожара в Павловском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 1 октября.
Читайте также: В Воронежской области из-за опасности лесных пожаров проверят состояние ЛЭП
Из Калуги в Воронежскую область 1 октября отправился сводный отряд территориального пожарно-спасательного гарнизона. Калужане вместе со своими коллегами из других регионов окажут помощь в ликвидации природных пожаров, угрожающих населенным пунктам.
Об этом: Калужане окажут Воронежской области в борьбе с лесными пожарами
Как сообщает МЧС России 1 октября, усилия группировки РСЧС из почти 700 человек и 200 единиц техники направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты в Цимлянском районе, где происходит горение лесного массива на площади 280 га. К выполнению задач после снижения ветровой нагрузки приступит авиация МЧС России и Росгвардии.
В Воронежской области сотрудники МЧС продолжают бороться с лесными пожарами, по данным на 19:00, крупные природные пожары действуют в трёх районах области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Всего на данный момент зарегистрировано 63 вызова пожарной охраны.
Подробности в материале: Пожары в Воронежской области: горит Новохопёрский заповедник
В Ростовской области в течение дня 1 октября вспыхнуло 174 пожара, большинство из них в настоящее время ликвидированы.
Подробности в материале: В Ростовской области вспыхнуло ещё 174 пожара
В Каменском районе Ростовской области из-за угрозы распространения огня эвакуированы жители хутора Муравлёв. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.
Подробности в материале: В Ростовской области загорелись жилые дома хуторян
В Воронежскую область для борьбы с природными пожарами дополнительно направлены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей и Тульского спасательного центра МЧС России.
Всего от РСЧС привлекается 406 человек и 123 единицы техники. Самолётами Бе-200-ЧС и Ил-76 и вертолетом Ка-32 совершено 24 сброса воды общим весом 157 тонн, сообщает МЧС России 1 октября.
МЧС России сообщает, что на контроле находится ситуация с природными пожарами в Белгородской и Волгоградской областях. Перехода огня на лесной фонд и жилой сектор в настоящее время не допущено.
По данным МЧС России, в настоящее время в Белгородской области действует один травяной пожар на площади 800 кв. м в Шебекинском городском округе. Всего же за сутки было ликвидировано 28 очагов. Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Белгородской области продолжают нести дежурство в усиленном режиме, также с огнем борются сотрудники Управления лесами, Лесопожарного центра, добровольные пожарные команды и дружины и представители территориальных администраций. Всего для тушения возникших пожаров была создана группировка сил и средств РСЧС в составе 649 человек и 170 единиц техники.
В Ростовской области восстановили движение на автодороге Ростов — хутор Рогожкино. Временное ограничение было связано с задымлением и плохой видимостью из-за ландшафтного пожара.
Читайте подробнее: В Ростовской области восстановили движение по региональной трассе
По информации управления МЧС России по Ростовской области, в настоящее время в районе хутора Рогожкино (Азовский район) горит сухостой. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении ландшафтного пожара задействовано 50 человек и 11 единиц техники.
В Волгоградской области пройдёно огнём всего более 100 га травы. На данный момент действует пожар на площади 4,4 Га. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Даниловском районе. Происходит активное горение 400 метров по фронту.
В Нехаевском и Котельниковском муниципальных районах Волгоградской области возгорания ликвидированы. Для мониторинга обстановки задействованы беспилотные летательные аппараты, для выявления очагов пожаров — данные космического мониторинга, сообщает МЧС РФ 1 октября.
По оперативному прогнозу МЧС РФ на 2 октября, увеличение выявления термических аномалий, единичных очагов природных пожаров (в т.ч. палов сухой растительности), количества очагов и площадей природных пожаров (несоблюдение требований пожарной безопасности, высокий класс пожарной опасности, порывистый ветер), прогнозируется:
в Дальневосточном федеральном округе (Якутия и Магаданская область);
в Сибирском федеральном округе (Алтай и Тува, Иркутская и Томская области);
в Приволжском федеральном округе (Мордовия и Башкирия, Нижегородская, Саратовская и Оренбургская области);
в Центральном федеральном округе (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Рязанская, Тульская и Тамбовская области);
в Южном федеральном округе (Астраханская, Волгоградская и Ростовская области);
в Северо-Кавказском федеральном округе (Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня, Ставропольский край).
Пожарным удалось локализовать один из трёх крупных природных пожаров в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Об этом: В Воронежской области локализован природный пожар на 166 га
В Ростовской области для жителей хутора Муравлёв Каменского района, покинувших свои дома из-за угрозы распространения огня, организован пункт временного размещения на 100 человек в станице Калитвинской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 1 октября.
Об этом: В Ростовской области развернули пункт временного размещения для хуторян
В Ростовской области сохраняется сложная ситуация с природными пожарами, в том числе полыхающими на Дону более суток. Применить авиацию к борьбе с огненной стихией мешает сильный ветер, уточнил глава региона Василий Голубев, прибывший в Каменский район 1 октября.
Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Вертолёты при таком ветре работать не могут»
Сильный ветер, бушующий вторые сутки в Ростовской области, осложняет ситуацию с пожарами. В течение дня 1 октября на Дону зарегистрировано свыше 200 возгораний, сообщил глава региона Василий Голубев, прибывший в Каменский район.
Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Ситуация с пожарами остаётся пока сложной»
Воронежская и Ростовская области продолжают пылать уже неделю, местные жители рассказывают:
«Ужас! Как в кино каком-то, как апокалипсис! Ничего не видно, все горит. Пытались выехать из деревни, но нигде не проедешь. Даже кладбище горит!». Цитата dimsmirnov175.
Что имел ввиду министр МЧС, когда 29 сентября докладывал Путину, что в Воронежской и Ростовской области все пожары ликвидированы?
Цитата dimsmirnov175.
В Ростовской области продолжается борьба с двумя лесными пожарами, площадь которых составляет 430 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 октября.
Читайте также: В Ростовской области два лесных пожара бушуют на площади 430 га
Вот так сейчас выглядит село Николаевка Воронежской области. Почерневшая от огня земля и десятки сгоревших зданий. Причиной ландшафтного пожара стал обрыв проводов линии электропередачи.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все ЛЭП на наличие поломок, чтобы не допустить обрыва проводов. Встретившись с жителями села, он пообещал восстановить все сгоревшие дома.
Цитата Lshot.
Два из трёх крупных природных пожаров на территории Воронежской области локализованы по состоянию на 07:00 2 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Читайте также: В Воронежской области локализовали два из трёх крупных пожаров
В Ростовской области площадь лесного пожара в Каменском районе составляет 148 га, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 октября.
Об этом: В Ростовской области площадь одного из лесных пожаров составляет 148 га
В охваченную пожарами и разрушенным сельским хозяйством Ростовскую область прибыл Михаил Мишустин.
Цитата из канала «Вы слушали маяк».
В Ростовской области ликвидирован один из двух лесных пожаров. Борьба с огнём окончена в Каменском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 октября.
Читайте также: В Ростовской области ликвидировали пожар в каменском лесу
В ночь на 2 октября огнеборцы боролись с пожаром на территории хутора Саблино Курского района. Горел камыш и растительность на площади около 7 га.
Огонь оставил выжженные земли возле села Бабяково Воронежской области.
В Ростовской области удалось локализовать пожар, третьи сутки бушующий в Цимлянском лесничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 октября.
Об этом: В Ростовской области удалось локализовать пожар в Цимлянском лесничестве
ГУ МЧС Ростовской области: локализован пожар на площади 347 га.
ГУ МВД по Воронежской области официально опровергла данные о том, что пожары в Воронеже произошли по причине поджогов, произведенных неизвестными, передвигающимися на мотоциклах. Об этом 2 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления.
Подробности в материале: Воронежская полиция опровергла данные о «байкерах-поджигателях»
В Ростовской области удалось локализовать ещё один лесной пожар, вспыхнувший 1 октября в Белокалитвинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 2 октября.
Читайте подробнее: В Ростовской области локализован ещё один лесной пожар
Более 500 тонн воды сброшено авиацией МЧС России на очаги природных пожаров в Воронежской области 2 октября. Всего в регионе с 30 сентября произошло пять крупных ландшафтных пожаров, на вечер 2 октября действует три пожара в Новохопёрском, Павловском и Лискинском районах, общей площадью 356,5 га, два пожара удалось локализовать.
Читайте подробнее: В Воронежской области на лесные пожары сбросили 500 тонн воды
Помощь Ростовской области в борьбе с лесными пожарами пообещал российский премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров 2 октября с губернатором Василием Голубевым.
Подробности в материале: Мишустин пообещал помочь Ростовской области бороться с пожарами
Постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев 2 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте подробнее: В Воронежской области запретили посещение лесов
«Предлагаем всем сельским жителям, особенно в маленьких населенных пунктах, самоорганизовываться и создавать дежурные группы по 2−3 человека, которые будут патрулировать территорию и, по возможности, предотвращая загорания в начальной стадии, сообщать о них на телефон 101. Держать за руку дураков со спичками. Только так мы сможем избежать крупных пожаров — «ловить» огонь в самом начале. Пожарная охрана — это все мы. Беда пришла одна на всех», — обращается ГУ МЧС по Воронежской области к жителям региона.
Читайте подробнее: «Держать дураков со спичками»: Воронежское МЧС обратилось к жителям
Два лесных пожара ликвидированы в Павловском и Лискинском районах Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Об этом: В Воронежской области ликвидировали два лесных пожара на 360 га
МЧС: 3 октября в Воронежской области ожидаетс до +23°С; на территории области ожидается преобладание пожарной опасности V класса, в Таловском муниципальном районе — IV класс пожарной опасности, на территории 4-х муниципальных районов (Нижнедевицкого, Семилукского, Хохольского, Репьевского) — III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).
В посёлках Муравлёв и Лозной Ростовской области полностью выгорели десятки домов.
МЧС: 3 октября на большей территории области ожидается 3-й, в отдельных районах 4-й (в Курском, Обоянском районах и г. Курске) класс пожарной опасности. В отдельных районах области существует вероятность возникновения очагов природных пожаров.
Два крупных природных пожара действуют на территории Воронежской области по данным на утро 3 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Подробности в материале: В Воронежской области горит более 100 га леса
В ряде территорий Ростовской области введён режим ЧС из-за природных пожаров, бушующих в течение нескольких дней. Соответсвующее распоряжение подписал донской губернатор Василий Голубев.
В Ростовской области в ближайшие дни сохранится угроза возникновения природных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Об этом: В Ростовской области сохранится угроза природных пожаров
В Ростовской области удалось ликвидировать крупный лесной пожар, полыхавший трое суток в Цимлянском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 октября.
Подробности в материале: В Ростовской области ликвидировали крупный лесной пожар
Сообщение МЧС Воронежской области на 5 октября: по условиям погоды на территории 29 муниципальных образований установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории Таловского муниципального района наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), на территории 4-х муниципальных районов (Нижнедевицкого, Семилукского, Хохольского, Репьевского) наблюдается III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).
В Ростовской области за минувшие выходные было ликвидировано более 80 пожаров, площадь которых превысила 11 тыс. кв. метров. Только в ходе мониторинга обстановки с воздуха 4 октября было зафиксировано шесть очагов. Сухостой горел в Каменском и Октябрьском сельском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Об этом: В Ростовской области потушили ещё несколько природных пожаров
В Воронежской области вечером 4 октября спасатели локализовали природный пожар на территории Новохопёрского района, распространившийся на природный заповедник. Площадь возгорания составила 185 квадратных метров.
В Воронежской области с тремя природными пожарами 4 октября боролись 585 человек и 115 единиц техники. В локализации пожаров участвовали три воздушных судна МЧС России: самолеты Бе-200 (2) и Ил-76 и вертолёт Ка-32. Они осуществили 63 сброса — в общей сложности было сброшено 672 тонны воды.
Об этом: Спасатели вылили на горящие воронежские леса 672 тонны воды
В Ростовской области в настоящее время действующих природных пожаров нет. Все возгорания, зарегистрированные 4 октября, ликвидированы, передаёт ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Ростовской области нет действующих природных пожаров
В Воронежской области лесным инспекторам удалось предотвратить ещё один лесной пожар — в Краснолесном лесничестве, сообщили в региональном управлении лесного хозяйства. Во время патрулирования 1 октября инспекторы обнаружили несколько костров на площади, где уже прошёл природный пожар. Развела костры группа маленьких детей из посёлка Краснолесного.
Читайте подробнее: Лесные инспекторы предотвратили пожар в Воронежской области
В Воронежской области ликвидирован природный пожар в Аннинском районе, где в районе села Старый Кулак горело более 80 гектаров ландшафта и лесных насаждений. Пожар был локализован 4 октября и ликвидирован к 8:30 5 октября.
Читайте также: В Воронежской области потушили один из трёх природных пожаров
На территории Пензенской области до 12 октября введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса области. Данная мера обусловлена высоким классом пожароопасности.
Подробности в материале: В Пензенской области до 12 октября ограничено посещение лесов
В Курской области 4 октября во время авиаразведки спасатели обнаружили возгорание около села Зорино Обоянского района. Виновницей возгорания оказалась местная жительница: она решила сжечь вокруг своего участка сухую траву. Огонь начал распространяться, и потушить его самостоятельно женщина не смогла.
Читайте также: Жительницу Курской области оштрафовали за поджог сухой травы
Сотрудники МЧС показали необычный кадр — в Аннинском районе Воронежской области посреди сгоревшего леса чудом уцелела кормушка для диких животных.
В Воронежской области утром 5 октября были ликвидированы все пожары в лесном фонде. Последним был потушен пожар в Аннинском лесничестве, причиной которого стал поджог сухой травы в селе Старый Курлак.
Читайте также: В Воронежской области ликвидированы все лесные пожары
В Воронежской области за выходные со 2 по 4 октября было зарегистрировано 85 ландшафтных пожаров. В тушении 27 из них приняли участие лесные пожарные.
В регионе до 25 октября продолжает действовать чрезвычайный режим.
Читайте подробнее: В Воронежской области за выходные зафиксировали 85 природных пожаров