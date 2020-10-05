Пожары, начавшиеся ранее в Ростовской области, продолжают бушевать. Если раньше площадь, охваченная огнём, составляла 156 га, то по состоянию на 1 октября пожары перекинулись уже на 270 га леса.

Огненная стихия охватила и соседнюю Воронежскую область. Так, в результате загорания травы и лесной подстилки в посёлке Николаевка Павловского муниципального района сгорело 50 строений. В регион уже направлены 150 спасателей и авиация.

О том, как складывается ситуация с пожарами в регионах, рассказывает ИА REGNUM.

Лесной пожар
10:11 01.10.2020

О чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и сильного ветра спасатели предупреждали жителей Воронежской области 30 сентября. К сожалению, прогноз оправдался.

Об этом: Ветер и засуха: в Воронежской области опасаются новых пожаров

10:12 01.10.2020

Уже с середины дня 30 сентября сообщения о крупных пожарах стали приходить из районов Воронежской области.

По теме: В Воронежской области горит 5 га сухой травы и лесной подстилки

10:13 01.10.2020

В Острогожском районе сгорело пять нежилых дач.

Об этом: В Воронежской области травяной пожар перекинулся на дачи

10:14 01.10.2020

В Лискинском районе из-за опасно подошедшей линии пожара пришлось эвакуировать санаторий «Жемчужина Дона».

Подробнее: В Воронежской области из-за пожара эвакуируют санаторий

10:15 01.10.2020

30 сентября лесной пожар в Лискинском районе охватил 30 га.

Об этом: Под Воронежем горит 30 га леса

10:16 01.10.2020

В Павловском районе огонь уничтожил более двух десятков жилых домов и почти три десятка других строений.

Об этом: В Воронежской области природный пожар уничтожил жилые дома

10:17 01.10.2020

Жителей успели эвакуировать, сегодня, 1 октября, с погорельцами встретится губернатор Воронежской области.

Об этом: В Воронежской области огонь уничтожил 50 строений

10:19 01.10.2020

По данным на утро 1 октября, сотрудники МЧС отбили от огня шесть населенных пунктов в Воронежской области.

Читайте подробнее: В Воронежской области отбили от огня шесть населённых пунктов

10:20 01.10.2020

На помощь воронежским пожарным направлены группировки спасателей из шести регионов Центрального федерального округа. В Воронежскую область также отправлено два самолёта для тушения пожаров с воздуха.

По теме: Тушить пожары под Воронежем будут спасатели из шести регионов

10:24 01.10.2020

В Константиновске Ростовской области загорелись два жилых дома. Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 400 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 сентября.

Подробнее: В Ростовской области загорелись два жилых дома

10:26 01.10.2020

В Ростовской области вспыхнул крупный пожар на территории Цимлянского участкового лесничества. Как уточнили ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 30 сентября, борьбу с огненной стихией осложнял сильный ветер, который раздувает пламя.

Подробнее: В Ростовской области вспыхнул крупный лесной пожар

10:28 01.10.2020

В Ростовской области в течение дня 30 сентября вспыхнуло более сотни пожаров. На помощь донским спасателям выехали коллеги из Краснодарского, Ставропольского краев и Волгоградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Читайте по теме: В Ростовской области за день вспыхнуло более сотни пожаров

10:29 01.10.2020

Площадь лесного пожара в Цимлянском лесничестве (Ростовская область) к вечеру 30 сентября увеличилась до 66 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Подробнее: Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 66 га

10:30 01.10.2020

В Ростовской области 30 сентября вспыхнуло 128 пожаров. К вечеру было ликвидировано более 90 возгораний, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Подробнее читайте здесь: В Ростовской области число вспыхнувших за день пожаров достигло 128

10:30 01.10.2020

Общая площадь пожаров, вспыхнувших 30 сентября в Константиновске Ростовской области, достигла 4000 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Читайте по теме: Площадь пожаров в Константиновске Ростовской области достигла 4000 кв. м

10:31 01.10.2020

В Ростовской области площадь пожара, который вспыхнул на территории Цимлянского лесничества, превышает 280 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.

Читайте также: Площадь лесного пожара в Ростовской области превысила 280 га

10:32 01.10.2020

Почти 700 человек привлечены к борьбе с пожарами, бушующими в Ростовской области с 30 сентября. В настоящее время продолжают действовать лесной пожар в Цимлянском районе и травяной пожар в Октябрьском районе. Об этомИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.

Читайте по теме: Около 700 человек борются с огнём в Ростовской области

10:39 01.10.2020

В Чувашии ликвидированы два лесных пожара, произошедших накануне на территориях Сосновского лесничества в Заволжье, недалеко от поселка Октябрьский, и Первомайского лесничества в Алатырском районе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Чувашии.

Читайте также: В Чувашии за сутки произошли два лесных пожара

10:42 01.10.2020

В Чувашии с 7 октября отменяют особый противопожарный режим, который действовал на территории региона с 31 марта.

Ранее сообщалось о небывалом масштабе травяных пожаров: по сравнению с прошлым годом их число ниже, но площадь возгорания «намного больше». Местные власти утверждают, что «такого никогда не было».

Читайте также: В Чувашии отменяют особый противопожарный режим

10:55 01.10.2020

Обстановка в Воронежской области с пожарами остаётся напряжённой, на ликвидации пожаров работает всего более 300 человек. Самая сложная ситуация — в Павловском, Лискинском, Острогожском районах области. Сегодня в Воронежскую область прибудет помощь из соседних регионов — более 200 человек и 60 единиц техники, рассказал начальник управления пожаротушения Главного управления МЧС России по Воронежской области Алексей Чикунов.

10:57 01.10.2020

В Ростовской области несколько сотен спасателей не только ведут борьбу с огнём, но и ликвидируют последствия ураганного ветра, который повалил десятки деревьев. Опубликованы фотоснимки с места происшествий.

Подробности в материале: В Ростовской области спасатели борются с огнём и последствиями урагана

11:11 01.10.2020

Лесные пожары на территории четырёх лесничеств зафиксированы в Воронежской области за 30 сентября. В целом ситуация с пожарами в регионе остаётся тяжёлой, она осложняется и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

Читайте также: В Воронежской области горит более 150 га леса

11:31 01.10.2020

Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Воронежской области из-за пожаров с 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

Читайте также: В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожаров

11:41 01.10.2020

Пожары в Ростовской области. Фото: 61.mchs.gov.ru

11:45 01.10.2020

Прокурор Воронежской области Александр Гулягин выехал в Павловский район.

11:53 01.10.2020

Мобильную приёмную прокуратуры Воронежской области создадут в Павловском районе региона для приёма граждан, потерявших имущество в результате крупного природного пожара. Поручение дал губернатор региона Александр Гулягин в ходе выезда в Павловский район 1 октября, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Михаил Усов.

Читайте подробнее: В Воронежской области для погорельцев откроют приёмную прокуратуры

12:01 01.10.2020

Жителям, потерявшим дома из-за природного пожара в Павловском районе Воронежской области, власти обещают построить новое жильё. Об этом говорилось 1 октября на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с погорельцами .

Об этом: Воронежские власти построят новое жильё для погорельцев

12:14 01.10.2020

На время строительства новых домов жители посёлка Николаевка Павловского района смогут жить в благоустроенных домах и квартирах Павловского района, пенсионеры и неработающие граждане, по желанию, смогут разместиться в санаториях региона. Об этом сообщается по итогам встречи губернатора Александра Гусева с жителями Николаевки, потерявшими дома и имущества из-за пожара.

Читайте подробнее: Воронежская область выделит 60 млн рублей на помощь погорельцам

12:19 01.10.2020

Пожары в Воронежской области. Фото: 36.mchs.gov.ru

12:39 01.10.2020

В Воронежской области на борьбу с пожарами привлечены самолёты Бе-200 и Ил-76, а также вертолёт Ка-32 МЧС России.

Читайте также: В Воронежской области лесные пожары тушат с воздуха

12:39 01.10.2020

Привлечь авиацию к тушению пожаров в Ростовской области в настоящее время невозможно из-за погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Воронежской области 1 октября.

Читайте подробнее: В Ростовской области ветер мешает привлечь авиацию к тушению пожаров

12:55 01.10.2020

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Решения губернатора Александра Гусева на встрече с погорельцами Николаевки Павловского района. Воронежская область. govvrn36

13:00 01.10.2020

В Ростовской области за сутки 30 сентября вспыхнуло 234 пожара. Площадь возгораний превысила 420 гектаров. Эти данные привели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности, которое провёл донской губернатор 1 октября.

Об этом: В Ростовской области 234 пожара распространились на площади 420 га

13:32 01.10.2020

В Ростовской области в результате пожаров, вспыхнувших 30 сентября, две семьи лишились крова. Это жители Константиновского района, чьи дома повредила огненная стихия.

Подробности в материале: В Ростовской области две семьи лишились крова из-за пожаров

13:36 01.10.2020

В Ростовской области осложнилась ситуация на землях Цимлянского участкового лесничества, где вторые сутки полыхает пожар. По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, огонь распространился на площади более 308 гектаров, передаёт ИА REGNUM 1 октября.

Подробности в материале: Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 310 га

14:02 01.10.2020

В Ростовской области в связи с лесным пожаром и плохой видимостью ограничено движение по трассе Шахты — Цимлянск — Суровикино. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 1 октября.

Читайте также: В районе лесного пожара в Ростовской области ограничили движение

14:15 01.10.2020

В Белгородской области, соседней с Воронежской, за сутки ликвидировали 28 ландшафтных пожаров — преимущественно горела трава и камыш, общая площадь пожаров составила 50 га. В одном случае огонь перешёл на надворную постройку: в Лесноуколовском сельском поселении Красненского района огонь уничтожил сарай.

14:25 01.10.2020

Губернатору Ростовской области Василию Голубеву будут докладывать о ситуации с ликвидацией пожаров на Дону каждые два часа.

14:25 01.10.2020

Пожары в Ростовской области. Фото: 61.mchs.gov.ru

14:49 01.10.2020

Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа подключились к тушению природных пожаров в Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в пресс-службе Западного военного округа.

Подробности в материале: Военная авиация подключилась к тушению пожаров в Воронежской области

15:20 01.10.2020

Более 290 га составляет площадь пожаров в трёх районах Воронежской области по данным на 14:00 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Читайте подробнее: В Воронежской области площадь пожаров увеличилась до 290 га

16:01 01.10.2020

Природный пожар. Воронежская область [36.mchs.gov

16:26 01.10.2020

Учитывая сложную обстановку в Воронежской и Ростовской областях, по решению главы МЧС России Евгения Зиничева в регионы направлены дополнительные аэромобильные группировки сил и средств МЧС России. В Ростовскую область дополнительно привлечены 228 человек и 52 единицы техники из Краснодарского, Ставропольского ГУ МЧС России, а также Донского спасательного центра, сообщалось на селекторном совещании по оперативной обстановке.

16:27 01.10.2020

Уголовное дело по факту пожара в селе Николаевка Павловского района Воронежской области, в результате которого сгорел 21 жилой дом, возбуждено следственными органами 1 октября. Дело возбуждено по статье о халатности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Читайте также: Воронежский СК возбудил дело из-за пожара, уничтожившего жилые дома

17:02 01.10.2020

В Ростовской области к тушению лесного пожара в Цимлянском районе привлекли самолёт Ил-76 МЧС России. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Об этом: Самолёт Ил-76 подключился к тушению лесного пожара в Ростовской области

17:09 01.10.2020

Сухая растительность горит в районе посёлка Микоян Городищенского района Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 13:37 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Читайте подробнее: В Волгоградской области горит сухая трава: есть угроза дачам

17:12 01.10.2020

Губернатор Воронежской области поставил задачу как можно быстрее проверить все линии электропередачи, которые могут стать причиной ландшафтных пожаров, и провести необходимые работы, чтобы не допустить обрыва проводов.

17:20 01.10.2020

Проверить состояние линий электропередачи на территории Воронежской области и провести работы по недопущению обрывов поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев после крупного пожара в Павловском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 1 октября.

Читайте также: В Воронежской области из-за опасности лесных пожаров проверят состояние ЛЭП

18:09 01.10.2020

Пожарная машина на тушении природного пожара. Воронежская область [36.mchs.gov.ru]

18:31 01.10.2020

Из Калуги в Воронежскую область 1 октября отправился сводный отряд территориального пожарно-спасательного гарнизона. Калужане вместе со своими коллегами из других регионов окажут помощь в ликвидации природных пожаров, угрожающих населенным пунктам.

Об этом: Калужане окажут Воронежской области в борьбе с лесными пожарами

19:40 01.10.2020

Как сообщает МЧС России 1 октября, усилия группировки РСЧС из почти 700 человек и 200 единиц техники направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты в Цимлянском районе, где происходит горение лесного массива на площади 280 га. К выполнению задач после снижения ветровой нагрузки приступит авиация МЧС России и Росгвардии.

20:11 01.10.2020

Пожары в Ростовской области [61.mchs.gov.ru]

20:12 01.10.2020

В Воронежской области сотрудники МЧС продолжают бороться с лесными пожарами, по данным на 19:00, крупные природные пожары действуют в трёх районах области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Всего на данный момент зарегистрировано 63 вызова пожарной охраны.

Подробности в материале: Пожары в Воронежской области: горит Новохопёрский заповедник

20:32 01.10.2020

В Ростовской области в течение дня 1 октября вспыхнуло 174 пожара, большинство из них в настоящее время ликвидированы.

Подробности в материале: В Ростовской области вспыхнуло ещё 174 пожара

20:40 01.10.2020

В Каменском районе Ростовской области из-за угрозы распространения огня эвакуированы жители хутора Муравлёв. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.

Подробности в материале: В Ростовской области загорелись жилые дома хуторян

21:15 01.10.2020

В Воронежскую область для борьбы с природными пожарами дополнительно направлены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей и Тульского спасательного центра МЧС России.

Всего от РСЧС привлекается 406 человек и 123 единицы техники. Самолётами Бе-200-ЧС и Ил-76 и вертолетом Ка-32 совершено 24 сброса воды общим весом 157 тонн, сообщает МЧС России 1 октября.

21:45 01.10.2020

Пожарный вертолёт на тушении природного пожара. Воронежская область [36.mchs.gov.ru]

22:18 01.10.2020

МЧС России сообщает, что на контроле находится ситуация с природными пожарами в Белгородской и Волгоградской областях. Перехода огня на лесной фонд и жилой сектор в настоящее время не допущено.

22:19 01.10.2020

По данным МЧС России, в настоящее время в Белгородской области действует один травяной пожар на площади 800 кв. м в Шебекинском городском округе. Всего же за сутки было ликвидировано 28 очагов. Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Белгородской области продолжают нести дежурство в усиленном режиме, также с огнем борются сотрудники Управления лесами, Лесопожарного центра, добровольные пожарные команды и дружины и представители территориальных администраций. Всего для тушения возникших пожаров была создана группировка сил и средств РСЧС в составе 649 человек и 170 единиц техники.

22:21 01.10.2020

В Ростовской области восстановили движение на автодороге Ростов — хутор Рогожкино. Временное ограничение было связано с задымлением и плохой видимостью из-за ландшафтного пожара.

Читайте подробнее: В Ростовской области восстановили движение по региональной трассе

22:24 01.10.2020

По информации управления МЧС России по Ростовской области, в настоящее время в районе хутора Рогожкино (Азовский район) горит сухостой. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении ландшафтного пожара задействовано 50 человек и 11 единиц техники.

22:31 01.10.2020

В Волгоградской области пройдёно огнём всего более 100 га травы. На данный момент действует пожар на площади 4,4 Га. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Даниловском районе. Происходит активное горение 400 метров по фронту.

В Нехаевском и Котельниковском муниципальных районах Волгоградской области возгорания ликвидированы. Для мониторинга обстановки задействованы беспилотные летательные аппараты, для выявления очагов пожаров — данные космического мониторинга, сообщает МЧС РФ 1 октября.

22:31 01.10.2020

Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

22:38 01.10.2020

По оперативному прогнозу МЧС РФ на 2 октября, увеличение выявления термических аномалий, единичных очагов природных пожаров (в т.ч. палов сухой растительности), количества очагов и площадей природных пожаров (несоблюдение требований пожарной безопасности, высокий класс пожарной опасности, порывистый ветер), прогнозируется:

в Дальневосточном федеральном округе (Якутия и Магаданская область);

в Сибирском федеральном округе (Алтай и Тува, Иркутская и Томская области);

в Приволжском федеральном округе (Мордовия и Башкирия, Нижегородская, Саратовская и Оренбургская области);

в Центральном федеральном округе (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Рязанская, Тульская и Тамбовская области);

в Южном федеральном округе (Астраханская, Волгоградская и Ростовская области);

в Северо-Кавказском федеральном округе (Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня, Ставропольский край).

22:57 01.10.2020

Тушение природного пожара. Воронежская область [36.mchs.gov.ru]

23:04 01.10.2020

Пожарным удалось локализовать один из трёх крупных природных пожаров в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Об этом: В Воронежской области локализован природный пожар на 166 га

23:38 01.10.2020

В Ростовской области для жителей хутора Муравлёв Каменского района, покинувших свои дома из-за угрозы распространения огня, организован пункт временного размещения на 100 человек в станице Калитвинской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 1 октября.

Об этом: В Ростовской области развернули пункт временного размещения для хуторян

23:47 01.10.2020

В Ростовской области сохраняется сложная ситуация с природными пожарами, в том числе полыхающими на Дону более суток. Применить авиацию к борьбе с огненной стихией мешает сильный ветер, уточнил глава региона Василий Голубев, прибывший в Каменский район 1 октября.

Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Вертолёты при таком ветре работать не могут»

23:55 01.10.2020

Сильный ветер, бушующий вторые сутки в Ростовской области, осложняет ситуацию с пожарами. В течение дня 1 октября на Дону зарегистрировано свыше 200 возгораний, сообщил глава региона Василий Голубев, прибывший в Каменский район.

Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Ситуация с пожарами остаётся пока сложной»

07:07 02.10.2020

Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

07:38 02.10.2020

Воронежская и Ростовская области продолжают пылать уже неделю, местные жители рассказывают:

«Ужас! Как в кино каком-то, как апокалипсис! Ничего не видно, все горит. Пытались выехать из деревни, но нигде не проедешь. Даже кладбище горит!». Цитата dimsmirnov175.

07:42 02.10.2020

Что имел ввиду министр МЧС, когда 29 сентября докладывал Путину, что в Воронежской и Ростовской области все пожары ликвидированы?

Цитата dimsmirnov175.

08:21 02.10.2020

В Ростовской области продолжается борьба с двумя лесными пожарами, площадь которых составляет 430 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 октября.

Читайте также: В Ростовской области два лесных пожара бушуют на площади 430 га

08:54 02.10.2020

Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

08:59 02.10.2020

Вот так сейчас выглядит село Николаевка Воронежской области. Почерневшая от огня земля и десятки сгоревших зданий. Причиной ландшафтного пожара стал обрыв проводов линии электропередачи.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все ЛЭП на наличие поломок, чтобы не допустить обрыва проводов. Встретившись с жителями села, он пообещал восстановить все сгоревшие дома.

Цитата Lshot.

09:15 02.10.2020

Два из трёх крупных природных пожаров на территории Воронежской области локализованы по состоянию на 07:00 2 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Читайте также: В Воронежской области локализовали два из трёх крупных пожаров

10:32 02.10.2020

Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

12:50 02.10.2020

В Ростовской области площадь лесного пожара в Каменском районе составляет 148 га, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 октября.

Об этом: В Ростовской области площадь одного из лесных пожаров составляет 148 га

14:18 02.10.2020

В охваченную пожарами и разрушенным сельским хозяйством Ростовскую область прибыл Михаил Мишустин.

Цитата из канала «Вы слушали маяк».

14:53 02.10.2020

В Ростовской области ликвидирован один из двух лесных пожаров. Борьба с огнём окончена в Каменском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 октября.

Читайте также: В Ростовской области ликвидировали пожар в каменском лесу

15:28 02.10.2020

В ночь на 2 октября огнеборцы боролись с пожаром на территории хутора Саблино Курского района. Горел камыш и растительность на площади около 7 га.

15:50 02.10.2020

Огонь оставил выжженные земли возле села Бабяково Воронежской области.

15:54 02.10.2020

В Ростовской области удалось локализовать пожар, третьи сутки бушующий в Цимлянском лесничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 октября.

Об этом: В Ростовской области удалось локализовать пожар в Цимлянском лесничестве

16:04 02.10.2020

ГУ МЧС Ростовской области: локализован пожар на площади 347 га.

16:54 02.10.2020

ГУ МВД по Воронежской области официально опровергла данные о том, что пожары в Воронеже произошли по причине поджогов, произведенных неизвестными, передвигающимися на мотоциклах. Об этом 2 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления.

Подробности в материале: Воронежская полиция опровергла данные о «байкерах-поджигателях»

17:08 02.10.2020

В Ростовской области удалось локализовать ещё один лесной пожар, вспыхнувший 1 октября в Белокалитвинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 2 октября.

Читайте подробнее: В Ростовской области локализован ещё один лесной пожар

17:35 02.10.2020

Более 500 тонн воды сброшено авиацией МЧС России на очаги природных пожаров в Воронежской области 2 октября. Всего в регионе с 30 сентября произошло пять крупных ландшафтных пожаров, на вечер 2 октября действует три пожара в Новохопёрском, Павловском и Лискинском районах, общей площадью 356,5 га, два пожара удалось локализовать.

Читайте подробнее: В Воронежской области на лесные пожары сбросили 500 тонн воды

18:04 02.10.2020

Локализован лесной пожар в Цимлянском районе. Ростовская область. минприродыро. рф

19:02 02.10.2020

Помощь Ростовской области в борьбе с лесными пожарами пообещал российский премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров 2 октября с губернатором Василием Голубевым.

Подробности в материале: Мишустин пообещал помочь Ростовской области бороться с пожарами

19:10 02.10.2020

Постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев 2 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Читайте подробнее: В Воронежской области запретили посещение лесов

19:47 02.10.2020

«Предлагаем всем сельским жителям, особенно в маленьких населенных пунктах, самоорганизовываться и создавать дежурные группы по 2−3 человека, которые будут патрулировать территорию и, по возможности, предотвращая загорания в начальной стадии, сообщать о них на телефон 101. Держать за руку дураков со спичками. Только так мы сможем избежать крупных пожаров — «ловить» огонь в самом начале. Пожарная охрана — это все мы. Беда пришла одна на всех», — обращается ГУ МЧС по Воронежской области к жителям региона.

Читайте подробнее: «Держать дураков со спичками»: Воронежское МЧС обратилось к жителям

20:34 02.10.2020

Встреча Михаила Мишустина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. 02.10.2020. government.ru

20:52 02.10.2020

Два лесных пожара ликвидированы в Павловском и Лискинском районах Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Об этом: В Воронежской области ликвидировали два лесных пожара на 360 га

21:19 02.10.2020

Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

22:05 02.10.2020

МЧС: 3 октября в Воронежской области ожидаетс до +23°С; на территории области ожидается преобладание пожарной опасности V класса, в Таловском муниципальном районе — IV класс пожарной опасности, на территории 4-х муниципальных районов (Нижнедевицкого, Семилукского, Хохольского, Репьевского) — III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).

22:29 02.10.2020

В посёлках Муравлёв и Лозной Ростовской области полностью выгорели десятки домов.

22:53 02.10.2020

МЧС: 3 октября на большей территории области ожидается 3-й, в отдельных районах 4-й (в Курском, Обоянском районах и г. Курске) класс пожарной опасности. В отдельных районах области существует вероятность возникновения очагов природных пожаров.

10:56 03.10.2020

Два крупных природных пожара действуют на территории Воронежской области по данным на утро 3 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Подробности в материале: В Воронежской области горит более 100 га леса

11:46 03.10.2020

В ряде территорий Ростовской области введён режим ЧС из-за природных пожаров, бушующих в течение нескольких дней. Соответсвующее распоряжение подписал донской губернатор Василий Голубев.

Об этом: Ростовский губернатор ввёл режим ЧС из-за пожаров

12:41 03.10.2020

В Ростовской области в ближайшие дни сохранится угроза возникновения природных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Об этом: В Ростовской области сохранится угроза природных пожаров

13:41 03.10.2020

В Ростовской области удалось ликвидировать крупный лесной пожар, полыхавший трое суток в Цимлянском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 октября.

Подробности в материале: В Ростовской области ликвидировали крупный лесной пожар

07:09

Сотрудники МЧС осматривают территорию после пожара. 36.mchs.gov.ru

08:00

Тушение природных пожаров в Воронежской области. 36.mchs.gov.ru

09:04

Сообщение МЧС Воронежской области на 5 октября: по условиям погоды на территории 29 муниципальных образований установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории Таловского муниципального района наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), на территории 4-х муниципальных районов (Нижнедевицкого, Семилукского, Хохольского, Репьевского) наблюдается III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).

09:33

В Ростовской области за минувшие выходные было ликвидировано более 80 пожаров, площадь которых превысила 11 тыс. кв. метров. Только в ходе мониторинга обстановки с воздуха 4 октября было зафиксировано шесть очагов. Сухостой горел в Каменском и Октябрьском сельском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Об этом: В Ростовской области потушили ещё несколько природных пожаров

09:54

В Воронежской области вечером 4 октября спасатели локализовали природный пожар на территории Новохопёрского района, распространившийся на природный заповедник. Площадь возгорания составила 185 квадратных метров.

Об этом: Под Воронежем локализовали пожар в заповеднике

10:21

Карта лесопожарной обстановки на территории Воронежcкой области [36.mchs.gov.ru]

11:10

Локализован лесной пожар в Цимлянском районе. Ростовская область. минприродыро. рф

11:13

В Воронежской области с тремя природными пожарами 4 октября боролись 585 человек и 115 единиц техники. В локализации пожаров участвовали три воздушных судна МЧС России: самолеты Бе-200 (2) и Ил-76 и вертолёт Ка-32. Они осуществили 63 сброса — в общей сложности было сброшено 672 тонны воды.

Об этом: Спасатели вылили на горящие воронежские леса 672 тонны воды

11:19

В Ростовской области в настоящее время действующих природных пожаров нет. Все возгорания, зарегистрированные 4 октября, ликвидированы, передаёт ИА REGNUM.

Читайте подробнее: В Ростовской области нет действующих природных пожаров

11:31

В Воронежской области лесным инспекторам удалось предотвратить ещё один лесной пожар — в Краснолесном лесничестве, сообщили в региональном управлении лесного хозяйства. Во время патрулирования 1 октября инспекторы обнаружили несколько костров на площади, где уже прошёл природный пожар. Развела костры группа маленьких детей из посёлка Краснолесного.

Читайте подробнее: Лесные инспекторы предотвратили пожар в Воронежской области

11:47

В Воронежской области ликвидирован природный пожар в Аннинском районе, где в районе села Старый Кулак горело более 80 гектаров ландшафта и лесных насаждений. Пожар был локализован 4 октября и ликвидирован к 8:30 5 октября.

Читайте также: В Воронежской области потушили один из трёх природных пожаров

12:31

Локализован лесной пожар в Цимлянском районе. Ростовская область. минприродыро. рф

13:46

На территории Пензенской области до 12 октября введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса области. Данная мера обусловлена высоким классом пожароопасности.

Подробности в материале: В Пензенской области до 12 октября ограничено посещение лесов

14:29

В Курской области 4 октября во время авиаразведки спасатели обнаружили возгорание около села Зорино Обоянского района. Виновницей возгорания оказалась местная жительница: она решила сжечь вокруг своего участка сухую траву. Огонь начал распространяться, и потушить его самостоятельно женщина не смогла.

Читайте также: Жительницу Курской области оштрафовали за поджог сухой травы

14:58

Сотрудники МЧС показали необычный кадр — в Аннинском районе Воронежской области посреди сгоревшего леса чудом уцелела кормушка для диких животных.

15:44

Тушение природного пожара в Волгоградской области. 34.mchs.gov.ru

16:04

В Воронежской области утром 5 октября были ликвидированы все пожары в лесном фонде. Последним был потушен пожар в Аннинском лесничестве, причиной которого стал поджог сухой травы в селе Старый Курлак.

Читайте также: В Воронежской области ликвидированы все лесные пожары

16:09

В Воронежской области за выходные со 2 по 4 октября было зарегистрировано 85 ландшафтных пожаров. В тушении 27 из них приняли участие лесные пожарные.

В регионе до 25 октября продолжает действовать чрезвычайный режим.

Читайте подробнее: В Воронежской области за выходные зафиксировали 85 природных пожаров