Воронеж, 30 сентября 2020, 16:35 — REGNUM Пять дачных домов загорелись в посёлке Дальняя Полубянка Острогожского района Воронежской области 30 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Ольховатском районе, где, как ранее сообщало ИА REGNUM, загорелась трава и лесная подстилка на площади 5 га, по данным ГУ МЧС по региону, пожар тушат 32 человека и 11 единиц техники, привлечён вертолет МИ-8.
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области сохраняется сложная пожарная обстановка: действует пятый класс пожарной опасности. На 29−30 сентября в регионе прогнозируется сильный ветер, сотрудники МЧС просят не проводить огневые работы, не разжигать костры.
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