Воронеж, , 16:35 — REGNUM Пять дачных домов загорелись в посёлке Дальняя Полубянка Острогожского района Воронежской области 30 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Острогожском районе пал сухой растительности на площади 1 га с перешел на 5 дачных домов в поселке Дальняя Полубянка. Предварительно дома нежилые. Распространение огня остановлено. В районе к работе привлечены 41 человек и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

В Ольховатском районе, где, как ранее сообщало ИА REGNUM, загорелась трава и лесная подстилка на площади 5 га, по данным ГУ МЧС по региону, пожар тушат 32 человека и 11 единиц техники, привлечён вертолет МИ-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области сохраняется сложная пожарная обстановка: действует пятый класс пожарной опасности. На 29−30 сентября в регионе прогнозируется сильный ветер, сотрудники МЧС просят не проводить огневые работы, не разжигать костры.

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