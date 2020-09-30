Ростов-на-Дону, , 18:15 — REGNUM В Ростовской области в течение дня 30 сентября вспыхнуло более сотни пожаров. В настоящее время на помощь донским спасателям выехали коллеги из Краснодарского, Ставропольского краев и Волгоградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным на 17:00 мск, на Дону возник 101 пожар, из них ликвидированы 69. Известно о 21 травяном пожаре. Наиболее сложная ситуация складывается в Чертковском, Красносулиском, Милютинском, Миллеровском и Мартыновском районах. Техногенный пожар бушует в Константиновске, где уже сгорело два дома, горят гаражи и хозпостройки. Также спасатели борются с лесным пожаром в Цимлянском районе.

В ближайшее время в борьбу с огненной стихией вступит аэромобильная группировка МЧС России, а также группировка Донского спасательного центра.