Ростов-на-Дону, , 08:19 — REGNUM Почти 700 человек привлечены к борьбе с пожарами, бушующими в Ростовской области с 30 сентября. В настоящее время продолжают действовать лесной пожар в Цимлянском районе и травяной пожар в Октябрьском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.

«В течение прошедших суток в Ростовской области резко осложнилась обстановка с природными пожарами. Наихудшая обстановка складывалась в Каменском, Красносулинском, Константиновском, Милютинском, Тацинском и Шолоховском районах, на территории которых действовали восемь ландшафтных пожаров на общей площади 156 га, в Милютинском и Цимлянском районах — два лесных пожара на площади более 280 га», — уточнили в ведомстве.

Ураганный ветер способствовал быстрому распространению огня, пожары подбирались к населённым пунктам. В настоящее время угроза снята. Огнеборцы в составе 698 человек и 183 единицы техники продолжают работать на территории Цимлянского и Октябрьского районов. Привлечены аэромобильные группировки спасателей из Краснодарского и Ставропольского краёв и Донского спасательного центра МЧС России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области число вспыхнувших за день пожаров достигло 128